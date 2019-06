So hat die BVG derzeit noch keine Abschleppwagen. Die sollen noch in diesem Monat bestellt werden, heißt es. Auch sind bislang erst knapp 50 Prozent des vorgesehenen Personals eingestellt. Zudem haben die Ausführungsvorschriften zum Gesetz noch eine entscheidende Lücke: Die Gebührenordnung fehlt komplett. Die Wirtschaftsverwaltung will sie in der Sommerpause ausarbeiten.

Zuletzt hatte die BVG noch auf einen Start des eigenen Abschleppdienstes im September gehofft, nun geht das Verkehrsunternehmen davon aus, dass es erst zu Jahresbeginn loslegen kann. Das ist auch notwendig, denn nach rbb-Informationen wird die Polizei ab 2020 nicht mehr für die BVG abschleppen.

Aber auch ohne eigenen Abschleppdienst ist die BVG zuletzt verstärkt gegen Falschparker vorgegangen. Die Zahl der abgeschleppten Fahrzeuge sei in den vergangenen zwei Jahren um 21 Prozent gestiegen, hatte die BVG zuletzt mitgeteilt. Dazu musste allerdings jedes Mal die Polizei gerufen werden.