Bild: dpa/Paul Zinken

Feuerwehr und Clubbetreiber - Brand des "Clubs der Visionäre" im Fakten-Check

17.06.19 | 19:16 Uhr

Der Berliner Club der Visionäre hat am Wochenende gebrannt. Danach gab es widersprüchliche Informationen von Clubbetreibern und Feuerwehr, was gebrannt haben soll und wer in Gefahr oder verletzt war. Ein Faktencheck. Von Vanessa Klüber

Hat ein großer oder ein kleiner Teil des Clubs der Visionäre am Samstag gebrannt? Gab es Verletzte? War der Brandschutz korrekt? Diese und weitere Fragen beantworteten Clubbetreiber und Feuerwehr am Wochenende unterschiedlich. Doch was stimmt nun?



Verletzte nach dem Brand

Wie die Feuerwehr am Samstag twitterte, wurden drei Personen leicht verletzt, später konkretisierte sie im rbb, dass drei Personen leicht verletzt wurden, aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden wollten. Von der Polizei und dem "Club der Visionäre" hieß es dagegen am Samstag, es sei niemand verletzt worden. Am Montag stellt es Thomas Kirstein, Einsatzleiter der Berliner Feuerwehr, so dar: "In meinem Abschlussbericht habe ich aufgeführt: Es gab keine Verletzten." Zu der Nachricht mit den drei Leichtverletzten sei es gekommen, weil drei Personen im Rettungswagen untersucht worden seien. "Wenn wir Personen im Rettungswagen untersuchen, sind diese Personen für uns erst einmal verletzt", so Kirstein, das sei der erste Stand gewesen. Das heiße aber nicht, dass sie wirklich verletzt gewesen seien. Fazit: Dieser Widerspruch hat sich aufgelöst.

Größe des Brands

Die Betreiber betonten, der Club sei nicht vollständig ausgebrannt, Feuerwehr und Clubbetreiber sind sich hier einig: "Es gab Teile, die unbeschadet waren", so der Feuerwehr-Einsatzleiter. Dies deckt sich mit der Einschätzung eines rbb-Reporters, der nach dem Brand am Club war. Ob ein großer Teil oder nur ein kleiner Teil des Clubs gebrannt hat, dazu sind Einschätzungen unterschiedlich. Kirstein sagte rbb|24: "Es war schon ein erheblicher Teil, der da gebrannt hat." Man schätze die Brandfläche inklusive der Randbereiche auf 400 Quadratmeter. Das habe man allerdings nicht ausgemessen – und: Man kenne nicht die Gesamtgröße des Objekts, und damit auch nicht das Verhältnis von Brandfläche zur Gesamtfläche. In der Mitteilung der Clubbetreiber heißt es, nur ein "ein kleiner Teil des Freiluftbereichs" sei betroffen. Dazu haben die Betreiber ein Foto von einer vom Feuer unberührt aussehenden Tanzfläche veröffentlicht. Es gibt aber auch Videos und Bilder, auf denen verkohlte Gebäudeteile zu sehen sind.

Fazit: Die Widersprüche sind weitgehend aufgelöst: Es haben nur Teile des Clubs gebrannt. Ob die Brandfläche groß oder klein war, ist Ansichtssache.

Gefahr, das Feuer könnte auf die gegenüberliegende Tankstelle übergreifen

Zur Frage, ob das Feuer auf eine Tankstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite hätte übergreifen können, schrieb der Club der Visionäre in der Mitteilung: "Als diese Frage aufkam, haben die Feuerwehrleute vor Ort mit Kopfschütteln reagiert und wörtlich geäußert, die Pressevertreter, die diese Frage gestellt haben, hätten 'wohl zu viele Actionfilme geguckt'." Für Kirstein allerdings wurde die Tankstelle im Einsatz mit einbezogen. Er sagt, dass die Feuerwehrleute die Tankstelle "mit auf dem Schirm haben mussten." Zwar wäre seiner Ansicht nach der unterirdische Tank der Tankstelle mit Sicherheit nicht explodiert. Doch Funkenflug, die enorme Wärme des Feuers und trockene Uferböschung hätten die Feuerwehrleute zumindest dazu veranlasst, die Tankstelle nicht außer Acht zu lassen. Ein Feuerwehrmann habe sich auch auf einer Drehleiter auf der anderen Seite des Flutgrabens, auf Seite der Tankstelle, befunden, um von dort aus den Club zu löschen. Fazit: Zur Gefahr bezüglich der Tankstelle gibt es widersprüchliche Einschätzungen.

Elektroinstallation und Brandschutz

Feuerwehrleute haben dem rbb von "teilweise abenteuerlichen Strominstallationen" berichtet. Die Brandschutzvorkehrungen hätten für einen vollen Club kaum ausgereicht. "Die Bedingungen, die wir vor Ort vorgefunden haben, sehen wir recht kritisch. Wir haben deshalb auch die Bauaufsicht eingeschaltet, um sich das gesamte Objekt nochmal genauer anzuschauen", sagte Feuerwehrsprecher Jan-Peter Wilke am Samstag in der rbb-Abendschau. Die Clubbetreiber dagegen betonten, dass alle verlangten Brandschutzmaßnahmen getroffen worden waren. "Der Brandschutz im Club der Visionäre ist abgenommen. [...] Das Brandschutzkonzept funktionierte." Zum Brandschutz wolle sich die Feuerwehr derzeit nicht weiter äußern, das müssten die Untersuchungen zeigen, hieß es vom Einsatzleiter Kirstein Montag. Dass die Bauaufsicht informiert wurde, sei aber ein "normaler Vorgang", so Kirstein. "Wenn wir einschätzen, das Haus könnte einzustürzen, verständigen wir die Bauaufsicht, und haben das in diesem Fall auch getan." Kirstein erklärte aber auch, dass die Bauaufsicht gerufen werde, wenn sich die Feuerwehr im Einsatz frage: 'Ist das alles hier richtig so?' Die Frage scheint sie sich beim Einsatz gestellt zu haben. Es sei beim Club der Visionäre zum Beispiel auch schwierig gewesen, in das Gebäude zu gelangen, weil Bretter an Brettern den Zugang erschwert hätten. Die Bauaufsicht habe nun telefonisch eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen.



Fazit: Die Frage des ausreichenden Brandschutzes ist also noch ungeklärt – hier ermitteln die Behörden.



Gasflaschen

Nach dem Brand hieß es, ein paar Dutzend Propangasflaschen hätten herumgestanden, teilweise seien sie während des Brandes explodiert. Auch der rbb-Reporter bestätigt, dass am Club der Visionäre Gasflaschen standen. Die Clubbetreiber stellen die Situation so dar, dass "alle Gasflaschen außerhalb der Clubfläche gelagert wurden und "auch keine einzige Gasflasche explodiert" sei. "Es gab überhaupt keine Explosion." Kirstein von der Feuerwehr dagegen berichtet: "Vor der Außenfassade mit Brettern standen große Propangasflaschen, aber es waren auch Propangasflaschen hinter den Brettern." Tatsache sei, man habe auf der Einsatzstelle Druckgasbehälter in einen sicheren Bereich gebracht. Ob diese nahe dem Feuer waren, müsse noch geklärt werden. Explodiert sei eine solche Flasche nicht. "Eine Gasflasche hätte einen lauteren Knall gegeben und wäre weit geflogen." Das Feuer hatte laut Kirstein eine "ziemliche Intensität". "Wenn es zwischen durch geknallt hat, mag das der ein oder andere als Explosion wahrnehmen." Das seien explosionsartige Verbrennungen, es habe aber keine Rauchgasexplosion gegeben. Fazit: Dieser Widerspruch bleibt teilweise bestehen, da noch nicht klar ist, wo genau die Propangasflaschen gestanden haben.

Kein Streit

Die Betreiber des Clubs der Visionäre waren am Montag nicht für eine weitere Stellungnahme zu erreichen. Einen Streit wollten übrigens weder die Clubbetreiber noch die Feuerwehr heraufbeschwören. Die Clubbetreiber seien während des Einsatzes sehr kooperativ gewesen, so der Feuerwehr-Einsatzleiter, und die Clubbetreiber dankten der Feuerwehr für den ihrer Meinung nach professionellen Einsatz.

Sendung: Inforadio, 17.06.2019