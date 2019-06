Pfarrer Lutz Nehk Audio: Inforadio | 01.06.2019 | Sigrid Hoff | Bild: Pfarrer Lutz Nehk

Denkmal für Bernhard Lichtenberg - Von Nazis deportierter Pfarrer wird für Einsatz für Juden geehrt

03.06.19 | 08:30 Uhr

Der katholische Pfarrer Bernhard Lichtenberg prangerte die Judenverfolgung der Nazis an. Dafür wurde er nach Dachau deportiert. Ab Montag erinnert ein Denkmal in Berlin-Westend an ihn – und über dieses Denkmal wurde lebhaft diskutiert. Von Sigrid Hoff

"Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst", so steht es im Matthäus-Evangelium. Es war der Leitspruch des katholischen Priesters Bernhard Lichtenberg (1875-1943). Im Oktober 1941 zitierte er den Vers von der Kanzel und prangerte die staatlich befohlene Diffamierung jüdischer Mitbürger an. Bernhard Lichtenberg bekannte sich öffentlich zu den Verfolgten. Seinen Mut musste er mit dem Leben büßen, er starb 1943 auf dem Weg ins KZ Dachau. Mit einem Denkmal will das Katholische Gymnasium Liebfrauen in Berlin-Charlottenburg nun an ihn und sein mutiges Eintreten für jüdische Mitbürger erinnern. Denn der Charlottenburger Pfarrer hat unter anderem auch diese Schule gegründet.

Bernhard Lichtenberg Bernhard Lichtenberg wurde am 3. Dezember 1875 im schlesischen Ohlau geboren. Als Pfarrer der Herz-Jesu-Gemeinde in Berlin-Charlottenburg engagierte er sich für die Gründung und den Aufbau der Schule Liebfrauen. Später, als Dompfarrer und Dompropst an der St. Hedwigs-Kirche, setze er sich nach den Novemberpogromen 1938 besonders für die verfolgten Juden ein. Im Oktober 1941 wurde Lichtenberg verhaftet und im Mai 1942 verurteilt. Er starb beim Transport in das Konzentrationslager Dachau am 5. November 1943.

Bedenken wegen des Judensterns

Entworfen wurde das zwei Meter hohe, aus zwei Stelen bestehende Denkmal von Pater Abraham Fischer. Der Mönch aus der Abtei Meschede hat es nach Vorschlägen von Schülern des Katholischen Gymnasiums gestaltet: Rechts ist der Schriftzug "Bernhard Lichtenberg" zu sehen, sein Leitspruch aus dem Matthäus-Evangelium an der Seite. Auf der linken Stele weist ein Judenstern in leuchtendem Gold auf die Opfer hin. Daran entzündete sich eine lebhafte Diskussion. Viele Lehrer-Kollegen hätten Bedenken gehabt, den Judenstern einfach so zu präsentieren, sagte Schulleiterin Cornelia Wehr. Denn sie hätten es als nationalsozialistisches Symbol empfunden, das nicht ohne Kommentar präsentiert werden sollte.

Gitterstäbe über Judenstern und Namenszug

Auch in der Schulkonferenz, einem Gremium, in dem Eltern, Lehrer und zwei Schüler vertreten sind, wurde kontrovers diskutiert. Anton Drooff, Jahrgangssprecher der 11. Klasse, nahm an der Sitzung teil. Ihn haben die Argumente der Eltern überrascht, die den Judenstern auf dem Denkmal als Zumutung empfanden: "Die haben angeführt, dass es für die Schüler, die da jeden Morgen langgehen sollen, vielleicht nicht so schön ist, daran erinnert zu werden", sagte Drooff. Nach Ansicht der beiden Schülervertreter häen die Schüler kein Problem mit dem Denkmal haben. "Wir haben insgesamt sehr lange darüber diskutiert, kamen dann aber zum Ergebnis, dass das für alle so erstmal okay wäre, wie es jetzt ist", so Drooff. Ergebnis der Diskussion war, dass die Denkmalgestaltung noch einmal überarbeitet wurde. Der Künstler entwarf feine Gitterstäbe, die jetzt wie ein Netz sowohl über dem Judenstern als auch über dem Namenszug von Bernhard Lichtenberg liegen. Lutz Nehk, der Beauftragte für die Erinnerungskultur, begrüßt diese Veränderung. Die Gitter würden noch einmal deutlich machen, "dass es eine Schicksalsgemeinschaft von Bernhard Lichtenberg und den verfolgten Juden gibt, dass sie beide in den Bereich des Todesschattens gestellt wurden und dass nun auf beiden Teilen der Stele korrespondierende Elemente sind".

Ein Mahnmal auch gegen neuen Antisemitismus

Für den Schüler Anton Drooff war die Deutung zunächst nicht klar. "Ich wusste am Anfang nicht, was ich da reininterpretieren sollte." Er habe anfangs gedacht, die Gitter sollten das Denkmal vor Verschandelung zu schützen, so Drooff. "Aber dann haben mir andere erzählt, was sie reininterpretieren, das finde ich gut."



Vor einer möglichen Schändung, betont Schulleiterin Cornelia Wehr, habe die Schule keine Angst. Sie will mit dem Mahnmal auch ein Zeichen setzen gegen neuen Antisemitismus und Nationalismus.