Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Mittwochabend im ehemaligen Flughafen Tempelhof das Digital-Labor Citylab Berlin [externer Link] eröffnet. Das Zentrum, das die digitale Erneuerung der Hauptstadt unterstützen soll, befindet sich im ehemaligen Offiziershotel am Platz der Luftbrücke.

Ziel des Projektes ist es, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Bürger zusammen zu bringen, um digitale Lösungen für die Herausforderungen der wachsenden Stadt zu entwickeln.

Man werde hier zeigen, was in Berlin bereits möglich sei in den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Verwaltung, sagte der Müller bei der Eröffnung. Zudem gehe es darum herauszufinden, was in Zukunft möglich sein soll. "Wir müssen ein besseres Dienstleistungsangebot machen über die Verwaltung, wir müssen Schritt halten auch mit anderen Städten", so Müller.