Vor 17 Monaten tötet ein Einsatzfahrzeug der Polizei die 21-jährige Fabien, als diese gerade in der Berliner Grunerstraße mit ihrem Auto parken will. Doch ein Prozess gegen den Polizisten, der am Steuer saß, ist nicht in Sicht. Die Eltern sind verzweifelt. Von Ulf Morling