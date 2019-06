Mitleser BRB Freitag, 28.06.2019 | 16:10 Uhr

Na geht doch. Schade, dass es oft nur sehr lange dauert. Aber um sichere Beweise zu haben ist dies wohl notwendig. Danke an alle die daran beteiligt waren.

Nun noch ran an die Clans und so langsam werden die Gesetze in unserem Land wieder durchgesetzt.

Toll