Nach Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis hat der E-Scooter-Anbieter Circ am Montag sein Angebot in Berlin offiziell gestartet. Das bestätigte die Senatsverwaltung für Verkehr auf Anfrage von rbb|24. Die elektrisch betriebenen Roller waren erst am Samstag offiziell für den Betrieb auf öffentlichen Straßen zugelassen worden.

In einem ersten Schritt sollten noch am Montag 15 Leih-Tretroller auf die Straße gebracht werden, im Laufe der Woche sollen es rund 100 werden. Unfallforscher warnen im Zusammenhang mit E-Scootern grundsätzlich vor Unfällen, diese könnten durchaus lebensgefährlich sein.

Die Anbieter brauchen eine Zertifizierung des Kraftfahrtbundesamtes, um loslegen zu können. Die Erteilung der ersten Betriebserlaubnis sollte eigentlich erst in rund zwei Wochen, also Anfang Juli, erfolgen. Nun hat das Unternehmen Circ (ehemals Flash) als einer der ersten Anbieter die Betriebserlaubnis für die kleinen Fahrzeuge bereits ergattert.

Circ (ehemals Flash) war bereits Anfang des Monats mit einer Sondererlaubnis der örtlichen Behörden in der Stadt Herne in Nordrhein-Westfalen mit einem E-Scooter-Verleih gestartet. Das Berliner Start-up konkurriert unter anderem mit US-Schwergewichten, die auch auf den deutschen Markt streben. Circ gehe nach Gesprächen mit Behörden davon aus, in den kommenden Monaten in rund 80 weiteren Städten und Gemeinden starten zu können, erklärte Deutschlandchef Max Hüsch am Montag.

Die Miete kostet pauschal einen Euro Startgebühr pro Fahrt plus 15 Cent pro Minute. Zunächst ist der Verleih auf einen Innenstadtbereich beschränkt. In einigen Großstädten in Spanien, Frankreich, Österreich, Belgien und Dänemark können diese Roller schon länger

gemietet werden.