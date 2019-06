Es ist ein Mammutverfahren: Die Beschlagnahmung von mutmaßlichen Clan-Immobilien in Berlin zieht viel Arbeit nach sich, auch international wird geprüft. Ein Ende der Ermittlungen ist noch nicht in Sicht.

Die Berliner Staatsanwaltschaft arbeitet im Fall der Beschlagnahmung von 77 Berliner Immobilien , die mutmaßlich einem arabischstämmigen Clan gehören sollen, weiter an einer Anklage. In dem Verfahren wegen Geldwäsche habe man auch international umfangreiche Rechtshilfeersuchen erstellt, teilte die Senatsverwaltung für Justiz auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. Wann die Ermittlungen beendet werden könnten, sei derzeit noch unklar.

Der Kampf gegen die Clan-Kriminalität steht auch auf der Tagesordnung der Innenministerkonferenz in Kiel in dieser Woche. Dort hieß es, der Druck auf kriminelle Mitglieder von Großfamilien solle erhöht werden. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) etwa kündigte an, er wolle versuchen, einzelne Kriminelle in den Libanon abzuschieben.

Rechtshilfeersuchen werden an ausländische Behörden gestellt, um Hilfe bei Ermittlungen zu bekommen. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft gab es bei den Immobilienkäufen Bareinzahlungen aus dem Ausland und entsprechende Überweisungen.