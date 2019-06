Die Fahrerin eines E-Scooters ist bei einem Unfall mit einem Lkw in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Die 26-jährige Touristin zog sich einen offenen Bruch des Unterschenkels zu. Das teilte die Polizei mit. Demnach sei ein 46-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagvormittag bei Grün aus der Chausseestraße auf die Kreuzung Torstraße/Hannoversche Straße abgebogen, um geradeaus in die Friedrichstraße zu fahren.