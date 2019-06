Bild: imago

Circ wurde im November 2018 ebenfalls in Berlin gegründet und will "so schnell wie möglich" in der Hauptstadt an den Start gehen. Die Größe der Flotte soll nach einer Testphase an die Nachfrage angepasst werden. Die Roller seien die ersten, die speziell für gemeinsame Nutzung entwickelt wurden und langlebiger als die der Konkurrenz seien, heißt es. Das Start-up sammelte bislang 55 Millionen Euro Risikokapital ein, ist in acht Ländern aktiv und will "Europas Champion für verantwortungsvolle Mobilität" werden.