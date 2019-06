Seit wenigen Tagen erst sind sie in Berlin zugelassen - und schon haben erste Fahrer von E-Tretrollern bereits Bußgelder zahlen müssen. Wer etwa auf dem Gehweg rollerte, musste zwischen 15 und 30 Euro zahlen, berichtete die " Berliner Zeitung " am Montag. Auch wenn wichtige technische Teile wie etwa das Licht fehlen, ist ein Bußgeld fällig.

Erste Beschwerden gab es über Roller die in Pulks abgestellt wurden. Rund um den U-Bahnhof Eberswalder Straße standen in der Freitag- und Samstagnacht etliche Roller quer auf dem Gehweg, am Hermannplatz lagen einige umgestürzt auf einem Haufen.

Bisher stehen nach dpa-Informationen besonders viele E-Tretroller in den touristischen Gebieten rings um die Museumsinsel und am Brandenburger Tor, ebenso in Kreuzberg,

Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Nord-Neukölln. In den anderen Stadtteilen waren die Scooter kaum zu sehen.