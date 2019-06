rbb/Ulf Morling Audio: rbb | 26.06.2019 | Ulf Morling | Bild: rbb/Ulf Morling

Tödlicher Unfall auf der Grunerstraße - Fall Fabien: "Das Warten ist wie Folter für uns"

26.06.19 | 10:33 Uhr

Vor 17 Monaten tötet ein Einsatzfahrzeug der Polizei die 21-jährige Fabien, als diese gerade in der Berliner Grunerstraße mit ihrem Auto parken will. Doch ein Prozess gegen den Polizisten, der am Steuer saß, ist nicht in Sicht. Die Eltern sind verzweifelt. Von Ulf Morling

Mit 134 Kilometer pro Stunde und mit Blaulicht war der Einsatzwagen der Polizei durch den Tunnel an der Grunerstraße gerast - mit 93 km/h schlug er in die Fahrertür von Fabien Martinis Kleinwagen ein. Die 21-Jährige war sofort tot. Die junge Frau hatte gerade Einparken wollen. Zwar liegen inzwischen Zeugenaussagen und Gutachten zu dem Unfall am 29. Januar 2018 vor, aber trotzdem will die Staatsanwaltschaft noch nicht entscheiden, wie sie mit dem mutmaßlich Schuldigen am Tod der jungen Frau verfährt: Man könne nicht sagen, ob und wann Anklage erhoben würde, so der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaften, Martin Steltner, gegenüber rbb|24.

Schleppende Ermittlungen

Schon die Unfallaufnahme hat für manche Beobachter des Verfahrens ein "Geschmäckle" - nehmen doch Polizeibeamte derselben Direktion 3, aus der die Insassen des Einsatzfahrzeugs stammen, den Unfall auf. Zudem sei in späteren Aussagen über die Tatortarbeit gelogen worden, behaupten die Rechtsanwälte Phillip Appelt und Matthias Hardt, die die Eltern Fabiens vertreten. So seien erst drei Wochen nach dem Unfall der Beifahrer des Einsatzfahrzeugs vernommen worden, sechs Monate danach der Einsatzleiter. Der habe schriftlich beteuert, keine Alkoholisierung des Unfallfahrers bemerkt zu haben. Außerdem habe er ihn direkt ins Krankenhaus geschickt. "Das waren zwei klare Lügen und eine Verdeckung von Straftaten schwersten Ausmaßes", so Rechtsanwalt Hardt, denn: Sowohl Fahrer, wie auch Beifahrer, hätten noch bis über 40 Minuten nach dem Unfall im Rettungswagen der Sanitäter gesessen. In der Charité in Wedding seien später 1,24 Promille Alkohol im Blut des Polizisten festgestellt worden. Die Ergebnisse der Blutabnahme im Krankenhaus wurden allerdings erst ein Jahr nach dem Unfall bekannt. "Wir hatten bei der Staatsanwaltschaft immer wieder die Beschlagnahme der Patientenakte des Polizisten beantragt, aber das sei nicht möglich wegen der ärztlichen Schweigepflicht", seien sie von der Staatsanwaltschaft abgewiesen worden, so die Anwälte der Familie.

"Wir wollen endlich trauern dürfen"

"Ich glaube an diesen Staat nicht mehr", sagt der Vater Fabiens, Christian Martini. "Die wollten von Anfang an eine Menge vertuschen." Jeden zweiten Tag geht er zum Mahnmal am Straßenrand an der Grunerstraße. Er sorgt für frische Blumen und dafür, dass die Grabkerzen brennen. "So bin ich meiner Tochter ganz nahe. Ich bin es ihr schuldig, dass ich für sie weiterkämpfe", sagt der Gerüstbauer, der sich auf dem linken Arm "Fabien" eintätowieren ließ und auf dem rechten den Namen des Sohnes. "Für ihn lebe ich weiter", sagt er und versucht erfolglos, seine Tränen zu unterdrücken. Britta Martini und er stehen Hand in Hand, hilflos und ohnmächtig, und schauen auf das Foto, dass sie heute an dem großen, schwarzen Herz anbrachten, das am Kopf des Mahnmals steht. Zu sehen ist auf dem Bild Fabien, lächelnd, erwartungsvoll in die Kamera schauend. "Das Warten ist wie Folter für uns", sagt die Mutter Fabiens. "Wir fühlen uns veräppelt - von der Polizei, der Staatsanwaltschaft, dem Innen- und Justizsenator, dass man uns so lange hinhält."

"Es gibt keine Vertuschung"

"Es gibt keine Vertuschung", sagt der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaften, Martin Steltner. Es gäbe mehrere Ermittlungsverfahren, wie das um den tödlichen Unfall in der Grunerstraße, aber auch das Verfahren gegen Unbekannt wegen erhobener Vertuschungsversuche im Laufe der Ermittlungen um den Unfall. Allein 20 Zeugen seien in dem Verfahren um "Strafvereitelung im Amt" vernommen worden. "Bei so einem tragischen Geschehen kann ich die Verzweiflung der Familie absolut verstehen." Der Umstand, dass es lange dauere, heiße aber gerade nicht, dass es nicht mit rechten Dingen zuginge, sondern das Gegenteil: dass mit größter Sorgfalt allem nachgegangen werde in den Ermittlungen. Bis heute will die Staatsanwaltschaft keine Termine nennen, wann und ob mit einer Anklage möglicherweise wegen fahrlässiger Tötung gegen den mutmaßlichen Fahrer des Streifenwagens zu rechnen ist. Der Mann ist vom Dienst suspendiert. Anderthalb Jahre nach dem tragischen Tod ihrer Tochter steigt bei Britta und Christian Martini das Unverständnis über die lange Ermittlungszeit weiter. So sagt Britta Martini: "Die müssen doch verstehen, dass wir einen Abschluss finden wollen. Wir werden immer hingehalten: Es werde noch ermittelt. Doch selbst nach 17 Monaten ist noch keine Anklage in Aussicht. Das ist für uns nicht zu verstehen."