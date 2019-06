Für 20 Polizeibeamte in Berlin-Mitte gehören Helm und Radlerhose zur Uniform, bisher ein Experiment. Polizeihauptkommissar Rainer Paetsch sieht die Fahrradstaffel rundherum als Erfolg. In Zukunft sollen auch in Friedrichshain-Kreuzberg Polizisten mit dem Rad Streife fahren.

Paetsch: Das ist tatsächlich so. Das ist unsere Erfahrung aus den vergangenen Jahren. Offensichtlich ist hier ein sehr viel größerer Respekt und auch eine größere Akzeptanz gegeben, weil man auf Augenhöhe miteinander sprechen kann. Beide wissen, worum es geht. Man akzeptiert sich, man kennt sich inzwischen auch in den entsprechenden Stadtteilen. Insgesamt ist das ein hervorragender und auch so gewollter positiver Effekt, den wir uns so versprochen haben.

Mal abgesehen von der Akzeptanz. Was kann denn die Polizei auf dem Rad, was die Polizei im Auto nicht kann?

Wird denn durch mehr Fahrradpolizei auch der Verkehr für die Radfahrer sicher? Wird darauf noch mal ein bisschen genauer geachtet?

Aber ja, natürlich. Das ist ja das Aufgabengebiet unserer Fahrerstaffel, die sich um das Fehlverhalten von Radfahrern, aber auch das typische Fehlverhalten gegenüber Radfahrern konzentriert. Die Unfallbekämpfung insbesondere im Zusammenhang mit dem Radverkehr ist ihre Hauptaufgabe. Das ist auch ihr Erfolgsgeheimnis: Dass sie sich nur darum kümmern muss ganzjährig. Insofern hat sie hier genau diese Effekte erzielt. Nämlich einen Rückgang von Unfallzahlen an Unfallschwerpunkten im Einsatzgebiet. Und das hoffen wir, auch künftig so fortführen zu können in anderen Stadtteilen.

Das klingt alles so gut. Warum gibt es das nicht in allen anderen Bezirken auch, statt wie bisher nur in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg?

Das klingt nicht nur so gut. Das ist tatsächlich so gut, wie es sich anhört. Diese Fahrradstaffel ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Aber man muss auch die Realitäten des Polizeidienstes berücksichtigen. Und zwar insofern, dass Personalressourcen natürlich nicht im unbegrenzten Maße zur Verfügung stehen. Das Personal, das in der Fahrradstaffel tätig ist, ist aus örtlichen Basisdienststellen abgezogen worden. Ehe wir das, wie geplant, in den Folgejahren sukzessive aufstocken können, bedarf es eines entsprechenden Personalansatzes für die Polizei. Dann wird auch das Einsatzgebiet entsprechend ausgeweitet.

Das heißt, da kommt noch mehr?

Da kommt noch mehr, ganz genau.

Was gehört dann zur Ausstattung der Fahrradstaffel? Ein eher gemütliches Hollandrad oder ein Rennrad für die Verfolgungsjagd?

Wir haben uns bei Projektbeginn für normale Trekking-Räder entschieden. Die werden zum großen Teil immer noch gefahren, trotz der hohen Beanspruchung. Die haben sich in der Praxis auch bewährt. Wir haben zusätzlich auch Pedelecs, auch deshalb, um im polizeilichen Einsatz Erfahrung konzentriert sammeln zu können. Um auch den zunehmenden Pedelec-Verkehr in der Stadt auf Augenhöhe begegnen zu können. Um auch zu wissen, worauf es ankommt, um verbotene Tuning-Maßnahmen schneller entdecken zu können. Wir haben ein Lastenrad, um Transporte durchführen zu können mit Materialien. Wir haben auch hier Erfahrungswerte gesammelt und können dem interessierten Verkehrsteilnehmer auch Tipps geben.