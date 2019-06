Dr. Kawasaki Montag, 03.06.2019 | 12:58 Uhr

Bis zum 30. April arbeitete die Polizei an der Aufklärung von Fahrraddiebstahl im Pilotprojekt "Velo" also. Gott sei dank nur ein Jahr lang. Die Fahrraddiebe hatten bestimmt totale Panik, mit sagenhaften 4 % Risiko geschnappt zu werden. Seit dem 1. Mai können sie wieder in Ruhe arbeiten.



Das ist für alle besser: die Polizei hat weniger Arbeit, die Politik muss sich keine weiteren Maßnahmen ausdenken und die Fahrraddiebe müssen ihr Geschäftsmodell nicht aufgeben. Eine Win-win-win-Situation!



Die einzige Verliehrer, sind die Fahrradfahrer, denen in der Summe Millionen Euro gestohlen werden. Scheint die Politik aber nicht so dolle zu kümmern. In Hamburg und München gibts richtige Ermittlergruppen zum Fahrraddiebstahl. In Berlin dagegen macht man Symbolpolitik für 1 Jahr. Lächerlich.