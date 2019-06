rbb/Soos Audio: Inforadio | 22.06.2019 | Oliver Soos | Bild: rbb/Soos

Fast ein Jahr nach dem Waldbrand - "Die Angst geht immer mit"

22.06.19 | 08:50 Uhr

Bei jeder Waldbrandmeldung sind die Bewohner von Fichtenwalde angespannt. Denn viele denken zurück an den 26. Juli 2018. Damals bewegte sich eine Feuerwand bis auf wenige hundert Meter an den Ort heran. Der Waldbrand prägt Fichtenwalde noch immer. Von Oliver Soos

Martin Schmitt fährt mit seinem Geländewagen auf Fichtenwalde zu. Im Gepäckraum sitzen zwei Hunde. Der 44-Jährige ist der zuständige Förster in dieser Gegend. Am Ortseingang biegt er nach rechts ab, in einen kleinen Waldweg. Alle Straßen im Ort sind mit Bäumen gesäumt. "Wohnen im Wald", mit diesem Motto wurden nach der Wende viele Häuslebauer nach Fichtenwalde im Landkreis Potsdam-Mittelmark gelockt. Der Ort wuchs von damals 800 auf heute knapp 3.000 Einwohner. Förster Schmitt fährt aus dem Wald heraus, auf eine große abgebrannte Fläche zu. Es sind gut 30 Hektar, etwa so viel wie 40 Fußballfelder. Die Fläche liegt direkt neben dem Autobahndreieck Potsdam. "Pro Hektar 300 Bäume, das heißt 9.000 bis 10.000 Bäume sind verbrannt. Für einen Förster ist das der Super-Gau", sagt Schmitt.

Förster Martin Schmitt | Bild: privat/Schmitt

Gefährliche Schädlinge haben sich breit gemacht

Er öffnet den Kofferraum. Die Hunde springen heraus, rennen auf das abgebrannte Feld und schnappen sich Äste, mit denen sie durch die Gegend flitzen. Auf dem Boden liegen überall kleine trockene Äste, vereinzelt sieht man angekohlte Baumstümpfe. Die großen Baumstämme sind alle weg. Sie konnten nicht mehr für die Holz- und Papierindustrie verwendet werden, weil sich in der Rinde gefährliche Schädlinge breit gemacht hatten. Martin Schmitt hat vier verschiedene Baumkäfer-Arten entdeckt: den Zwölfzähnigen Kiefernborkenkäfer, den Prachtkäfer, den großen und den kleinen Waldgärtner. "Diese Käfer sind so genannte Sekundärschädlinge. Sie riechen kilometerweit, wenn irgendwo ein Baum krank ist. Nach dem Brand kamen sie in Scharen angeflogen, haben sich durch die Rinde der Bäume gebissen und da gebrütet", erzählt der Förster. Gesunde Bäume können sich gegen Insekteninvasionen wehren, indem sie die Löcher in der Rinde mit Harz vollpumpen. Dennoch wäre auch der angrenzende intakte Wald in Gefahr gewesen, denn auf der Brandfläche seien extrem viele Schädlinge zusammengekommen, so Schmitt.

Schädlinge breiteten sich in den geschädigten Bäumen aus | Bild: privat/Schmitt

Das Aufforsten wird Jahrzehnte dauern

Die befallenen Baumstämme wurden abtransportiert und in Heizkraftwerken verbrannt. Dann begann in diesem Frühjahr die Aufforstung. Auf dem Boden sieht man Furchen, wie auf einem Acker. In den Furchen wachsen in noch unregelmäßigen Abständen Mini-Kiefern, etwa 5 cm groß, mit Stamm und kleiner, bürstenhafter Krone. "Wir haben als erstes Kiefernsämlinge ausgesät, weil Kiefern sehr anspruchslos sind, was die Wasser- und Nährstoffversorgung angeht", erklärt der Förster. "Hier auf der Freifläche ist der Humusboden komplett verbrannt. Der Mineralboden liegt frei und der besteht zum größten Teil aus Sandbraunerden." Nach und nach sollen dann auch Eichen, Buchen und Birken mit groß gezogen werden, so dass der Wald am Ende zu einem Drittel aus Laubbäumen besteht. Eine Arbeit, die sich über Jahrzehnte hinziehen wird. "In 20 bis 30 Jahren werden wir hier wieder normalen Wald stehen haben", sagt Martin Schmidt.

Der bange Blick nach oben

So lange wird man in Fichtenwalde die Autobahn etwas lauter hören. Denn mit dem Wald ist auch ein Stück natürlicher Lärmschutz verlorengegangen. Das bestätigen auch die Anwohnerinnen Ingrid Berndt und Petra Rimböck. Doch es ist nicht das einzige Thema, das sie bewegt. Der Brand wirkt noch in vielerlei Hinsicht nach. "Jedes Mal, wenn irgendwo eine Sirene heult, geht mein Blick nach oben, ob irgendwo Rauch aufsteigt. Die Angst geht immer mit", erzählt Ingrid Berndt. Wenn die Rentnerin mehrere Tage das Haus verlässt, packt sie die wichtigsten Dokumente in eine Tasche. Doch es gebe auch Positives ein Jahr nach dem Brand. In Fichtewalde sei der Zusammenhalt größer geworden, sagt Petra Rimböck: "Wenn die Sirene heult, wird in unserer Fichtenwalder Facebookgruppe sofort kommuniziert. Die freiwillige Feuerwehr ist mit uns vernetzt und gibt uns schnell Informationen weiter."

Freiwillige Feuerwehr sieht sich gut ausgerüstet

Doch es wird auch viel über die Feuerwehr diskutiert. Petra Rimböck findet, es reiche nicht, dass es im Ort nur eine freiwillige Feuerwehr gibt. Das Land Brandenburg müsse mehr investieren. "Die Minister sind während des Brandes immer medienwirksam vor Ort, aber wenn es danach um praktische Hilfen geht, hört man nichts mehr von ihnen. Es gab mal einen Vorschlag, in den Gemeinden zumindest einen Berufsfeuerwehrmann einzustellen. Im Moment muss die freiwillige Feuerwehr alles ausbaden. Das sind meist berufstätige Menschen", sagt Rimböck. Sebastian Klamt ist Ortswehrführer der freiwilligen Feuerwehr Fichtenwalde. Er hat damals beim Waldbrand bis zur Erschöpfung gearbeitet. Doch er findet nicht, dass seine Feuerwehr zu schlecht aufgestellt ist: "Wir sind technisch sehr gut ausgerüstet, aber wir können natürlich nicht jede Ausnahmesituation ohne Hilfe durch andere Feuerwehren bewältigen. Sonst müssten wir hier im Ort 20 Tanklöschfahrzeuge stehen haben und das wäre völlig unverhältnismäßig."

Gefahr von der Autobahn: die weggeworfene Zigarette

Martin Schmitt läuft über die Brandfläche auf die Autobahn zu. Der Förster zeigt auf eine freie langgezogene Sandfläche an der Stelle, wo früher die Waldböschung war. Ein so genannter Waldbrandwundstreifen, etwa drei Meter breit. Solche Streifen wurden rund um Beelitz und Fichtenwalde auf etwa 30 Kilometern Länge angelegt, als Brandschutzmaßnahme, erzählt Schmitt. "95 Prozent aller Waldbrände entstehen durch den Menschen, vor allem durch die weggeworfene Zigarette. Wenn neben Autobahn, Landstraße und Schiene erst einmal ein Streifen freigelegter Erde kommt, kann sich da kein Bodenbrand entwickeln und in den Wald ausbreiten." Ab diesem Herbst sollen im Wald Löschbrunnen gebohrt werden - mit einiger Verspätung. Sie sollten eigentlich schon längst im Einsatz sein, doch für die Brunnen mussten erst EU-Fördergelder beantragt werden. Martin Schmitt sieht außerdem noch eine weitere sehr wichtige Aufgabe für die Förster. Die Brandenburger Wälder bestehen zum großen Teil nur aus Kiefern, weil die schnell wachsenden Nadelbäume nach dem Zweiten Weltkrieg und zu DDR-Zeiten für die Holzproduktion angepflanzt wurden.

Dem Wald wieder mehr Naturnähe geben

Die dichten Kronen der Kiefern lassen allerdings nur wenig Regenwasser durch, so dass der Boden in Kiefernwäldern meist sehr trocken ist. Daran müsse er arbeiten, so Schmitt. "Die Aufgabe meiner Förstergeneration ist es, dem Wald wieder mehr Naturnähe zurückzugeben und Laubbäume in Kiefernmonokulturen einzubringen. Da wo Laub herabfällt und zu Humus wird, weichen die trockenen Bodengräser zurück und der Boden wird nicht mehr so leicht entflammbar." Martin Schmitt hat auf einigen Waldstücken junge Eichen, Buchen, Birken und Kastanien gepflanzt. In wenigen Monaten sollen dann auch auf der Brandfläche Traubeneichen gesät werden. Doch weil Bäume großziehen eine Arbeit über Jahrzehnte ist, wird zwischen Fichtenwalde und der Autobahn noch lange eine schmerzliche Lücke klaffen.

Sommer 2018: Der Großeinsatz bei Fichtenwalde

Bild: imago/Gabsch Am Nachmittag des 26. Juli brach im Waldstück zwischen Dreieck Potsdam und Fichtenwalde nahe der A9 das Feuer aus.

Bild: imago/Gabsch Feuerwehrkräfte aus der Region und dem Umland mussten mehrere Brandherde bekämpfen, um die anliegende Autobahn, Tankstellen und die Ortschaft Fichtenwalde vor den Flammen zu schützen.



Bild: imago/Gabsch Für die Löscharbeiten bei Fichtenwalde waren alle Feuerwehrkräfte aus der Region im Einsatz, zusätzlich wurden Löschfahrzeuge und Einsatzkräfte aus dem Umland angefordert.

Bild: dpa/Pörschmann Eine Feuerwehrfrau beim Löscheinsatz in der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam.

Bild: imago/Gabsch Auf der Autobahn Richtung Dreieck Potsdam sieht man am 26.07. über dem anliegenden Waldstück dichte Rauchschwaden aufsteigen.

Bild: dpa/Bungert Die Tatsache, dass es sich um mehrere Brandherde handelte, machte es den Feuerwehrkräften schwer, das Feuer zu löschen und anliegende Gebäude sowie die Autobahn vor den Flammen zu schützen.

Bild: dpa/Pörschmann Das Feuer entsteht direkt an der Autobahn A9 und breitet sich rasend schnell aus. Wenig später stehen rund 50 Hektar Wald in Flammen. Die Autobahn wird gesperrt, Anwohner sollen sich auf eine Evakuierung vorbereiten - die letztendlich dann aber doch nicht nötig wird.



Waldbrand bei Beelitz/Fichtenwalde - Aufnahme aus einem Polizeihubschrauber | Bild: Polizei Brandenburg/Twitter @PolizeiBB Aus dem Polizeihubschrauber lässt sich das Ausmaß erahnen.

Bild: rbb/Aktuell Wärmebildaufnahmen aus der Luft, gefilmt von der Berliner Polizei nahe dem Dreieck Potsdam.

Bild: rbb/Lenz Ein Hubschrauber der Bundeswehr unterstützt die Einsatzleitung zur Brandbekämpfung in Klaistow.

Bild: rbb/Lenz Zur Brandbekämpfung wurden ferner zahlreiche Traktoren und Düngerfahrzeuge von brandenburger Bauern eingesetzt.



Bild: rbb/Lenz Feuerwehr- und Notarztfahzeuge standen für den Ernstfall bei der Einsatzzentrale in Klaistow bereit.

Bild: rbb/Lenz Die Einsatzleitung zur Brandbekämpfung in Klaistow.

Bild: Twitter @maxihome27 Der Waldbrand beim Dreieck Potsdam von der Autobahn A9 aus fotografiert. | Sendung: Inforadio | 27.06.2018 10: 40 Uhr | zum Artikel | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen