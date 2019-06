Nach dem schweren Gewitter in der vergangenen Nacht hat der Verein Flussbad Berlin das Baden im Spreekanal für den kommenden Sonntag abgesagt. Das Wettschwimmen beim Flussbad-Pokal und das Baden in Berlins historischer Mitte sollen nun am 25. August stattfinden, sagte Sprecherin Barbara Schindler am Mittwoch. Grund für die Absage ist die Wasserqualität nach Überläufen von Kanälen.