Bei einem Polizeieinsatz in Berlin-Britz hat eine Frau versucht, einem Beamten die Dienstwaffe zu stehlen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt in ein Mehrfamilienhaus in der Rungiusstraße gerufen worden. Während die Polizisten die Aussagen der Beteiligten im Wohnzimmer der Wohnung aufnahmen, griff plötzlich eine 38-Jährige nach der Dienstwaffe eines Polizeibeamten. Die Frau, die bisher als Zeugin in der Sache auftrat, versuchte sie demnach durch kräftige Züge aus dem Holster zu ziehen.