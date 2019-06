Seit fast einem Jahr führt Günter Ziegler die Freie Universität Berlin. Der Mathematiker will die Hochschule international profilieren und mehr Forschende und Studierende aus allen Gesellschaftsschichten anwerben. An seiner Arbeit gibt es auch Kritik. Von Marcus Latton

Vorurteile über Mathematiker hat Günter M. Ziegler zur Genüge gehört: Eigenbrötler seien diese, übermäßig rational, verkopft. Mithin war der habilitierte Mathematiker für manche nicht die erste Wahl für Führungsaufgaben, die soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit erfordern. Dennoch hat es der 46-Jährige im vergangenen Jahr geschafft, zum Präsidenten der FU Berlin gewählt zu werden – als erster Mathematiker. "Es fühlt sich großartig an", sagt Ziegler rbb24, "Ich habe viel Neues gelernt."



Günter Ziegler stammt aus München, studierte dort sowie am renommierten Massuchusetts Institute of Technology (MIT) im US-amerikanischen Cambridge. Er forscht unter anderem zu Diskreter Geometrie und schrieb mehrere populärwissenschaftliche Sachbücher über Mathematik. Seit 1991 lebt er in Berlin und wurde 1995 Professor an der Technischen Universität. 2011 wechselte er zur Freien Universität, seit dem 4. Juli 2018 ist er hier Präsident.