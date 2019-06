Ein Fußgänger ist in Berlin-Tiergarten von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 79-Jährige überquerte in der Nacht zu Montag bei Grün die Fahrbahn des Reichpietschufers, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Ein 54 Jahre alter Autofahrer, der ebenfalls Grün hatte, fuhr den Mann beim Linksabbiegen mit seinem Auto an. Der Senior stürzte und zog sich Verletzungen an Becken und Kopf zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.