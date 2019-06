Dünger und Pestizide aus der Landwirtschaft belasten viele Seen, Flüsse und Bäche in Brandenburg. EU-Vorgaben werden nach Angaben des Umweltministeriums bei zahlreichen Gewässern verfehlt.

Viele Seen, Flüsse und Bäche Brandenburgs sind noch immer zu stark mit Schadstoffen aus der Landwirtschaft belastet. Das räumte das Umweltministerium in Potsdam auf eine Anfrage des Grünen-Politikers Benjamin Raschke hin ein. [ parlamentsdokumentation.brandenburg.de ]

In seiner Antwort bezog sich das Ministerium nur auf Gewässer, für die die Ziele nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gelten. In Brandenburg betrifft das rund 4.500 der insgesamt 32.000 Kilometer Fließgewässer und 190 der mehr als 3.000 Seen. Da sich auch die Gewässer in anderen EU-Ländern in einem schlechten Zustand befanden, war bereits 2005 vereinbart worden, dass bis 2027 alle Maßnahmen eingeleitet werden müssten, um die sogenannten WRRL-Ziele zu erreichen.

Ende Mai teilte das Ministerium in einem Bericht im Agrarausschuss des Landtages mit, dass die WRRL-Ziele in Brandenburg "auch wegen diffuser Nährstoffeinträge in die Gewässer aus der Fläche nicht erreicht" würden. 49 Prozent der WRRL-berichtspflichtigen Fließgewässer verfehlten demnach einen guten Zustand wegen zu hoher Belastungen durch Stickstoff und 67 Prozent wegen zu starker Phosphoreinträge.



"Auch 57 Prozent der berichtspflichtigen Seen erreichen den guten ökologischen und chemischen Zustand als Bewirtschaftungsziel nicht", heißt es in dem Bericht. Raschke zeigte sich überzeugt: "Bei den anderen Gewässern sieht es nicht anders aus."

Nach Angaben der Umweltorganisation WWF vom November 2018 sind nur vier natürliche märkische Seen in einem sehr guten ökologischen Zustand. Bei 23 berichtspflichtigen Seen sei der Zustand schlecht. Dies treffe auch auf auf 12 der 40 bewerteten Grundwasservorkommen zu. Bei 40 Prozent besteht laut WWF sogar das Risiko, "den guten chemischen Zustand künftig nicht zu erreichen".