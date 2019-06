Grillen und offene Feuer sind ab Samstag auf allen öffentlichen Flächen in Potsdam verboten. Das gab die Stadt Potsdam am Freitagnachmittag bekannt und erließ eine Allgemeinverfügung. Grund sei die Hitze- und Trockenperiode und eine damit verbundene hohe Brandgefahr. Enden soll das Grill- und Feuerverbot demnach erst in zwei Monaten, am 31. August.