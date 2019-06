Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Hitze in Berlin und Brandenburg - Heiß, heißer, Mittwoch

24.06.19 | 18:28 Uhr

Der Dienstag wird in Sachen "Hitze" eine Art Zwischenstation: deutlich heißer als die rund 30 Grad vom Montag, aber noch keine 40 Grad, wie sie für Mittwoch angekündigt sind. Damit würden langjährige Temperaturrekorde fallen.

Der heiße Montag war erst der Anfang: Die aktuelle Hitzewelle baut sich Stück für Stück auf. Der Dienstag wird in Berlin und Brandenburg mit Temperaturen von 36 Grad zwar deutlich heißer als der Montag, aber noch nicht so heiß wie der Mittwoch. Dann nämlich sind Werte von bis zu 40 Grad angekündigt.



Mit diesen Temperaturwerten wäre es dann in Deutschland heißer als in Südeuropa, so die Prognose der Meteorologen. Aller Voraussicht nach könnte der Mittwoch der bislang wärmste Tag des Jahres werden. Auch der langjährige Berliner Juni-Temperaturrekord von 36,9 Grad, im Jahr 2000 in Tegel gemessen, könnte dann geknackt werden.



Die absolute Berliner Höchsttemperatur gibt der Deutsche Wetterdienst mit 38,9 Grad an - gemessen am 7. August 2015 an einer Station in Berlin-Köpenick.

Heiße Polarluft und klarer Himmel sorgen für die hohen Temperaturen

Nach Angaben der Meteorologen soll es sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch abgesehen von einzelnen hohen Wolken sonnig werden bei sehr geringem Schauer- und Gewitterrisiko. Dass es hier nun bereits im Juni zu solch sehr heißen Temperaturen kommt, habe mehrere Gründe, hieß es. So ströme aus Nordafrika extrem heiße Luft in oberen Schichten nach Deutschland. Die große Hitze entstehe dann dadurch, dass die Sonneneinstrahlung sehr intensiv wird, weil der Himmel klar und wolkenfrei sei.



Erhöhte Waldbrandgefahr

Brandenburgs Landeswaldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel warnte vor der nun weiter erhöhten Waldbrandgefahr. Aufkommende Winde stellten hier ein zusätzliches Risiko dar. Mit Ausnahme von Uckermark, Oberhavel und Prignitz gelten in allen Landkreisen die Waldbrandwarnstufen vier und fünf, also hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr.



Wichtige Hinweise für Senioren

Die Behörden machen darauf aufmerksam, dass Senioren und kranke Menschen bei der bevorstehenden Hitzewelle besonders auf ihre Gesundheit achten müssen. Angesichts von hunderten zusätzlichen Toten im Hitzesommer 2018 raten Notärzte sehr nachdrücklich vor allem Älteren, ausreichend - also mindestens zwei Liter pro Tag - zu trinken und sich möglichst nicht in der Sonne aufzuhalten: "Wichtig ist für Senioren und Kranke an diesen Hitze-Tagen ganz besonders, sich genau an die Ratschläge des Hausarztes zu halten", sagt Jan-Thorsten Gräsner, Sprecher des Arbeitskreises Notfallmedizin der "Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin". Das könne auch mal bedeuten, dass Medikamente - nach Rücksprache mit dem Arzt - in einer anderen Dosierung eingenommen werden sollten als an kühleren Tagen.



Außerdem sollten alte Menschen jetzt ihren Tag noch gründlicher planen, Anstrengungen in die Morgen- oder Abendstunden verlegen und Familienangehörige und Nachbarn auch mal schneller um Hilfe bitten: "Diese Hitze ist für gesunde Leute schon eine große Belastung. Für betagte und kranke Menschen ist sie unter Umständen lebensgefährlich", erklärt Gräsner. Notärzte und Rettungsdienste rechnen für diese Woche mit wesentlich mehr Notfalleinsätzen als sonst üblich.



Vorsorge und zusätzliche Wartung bei der Bahn

Auch die Deutsche Bahn wappnet sich gegen die Hitze und ihre Folgen für den Betrieb. In Berlin und Brandenburg seien in den vergangenen Wochen gezielte Wartungsarbeiten erfolgt, von denen ein Großteil auf die Klimaanlagen in den Fahrgastbereichen in Zügen entfalle, teilte der Staatskonzern mit. Kaputte Klimaanlagen waren bis vor einigen Jahren im Sommer immer wieder ein Thema.



Nach Bahnangaben ist die komplette ICE-Flotte mit Klimaanlagen ausgestattet und 93 Prozent der IC-Züge. Im Regionalverkehr sind es gut 80 Prozent der Züge. Altfahrzeuge werden nach und nach durch neue Züge mit Klimaanlagen ersetzt.



Doch nicht nur die Klimaanlagen in Zügen sind ein Thema bei der Bahn. Auch bei der Leit- und Sicherungstechnik werden den Angaben zufolge regelmäßig Klimaanlagen in Stellwerken überprüft, um Ausfälle zu vermeiden. Temperatursensoren sollen zudem Meldungen in Anlagen auslösen, wenn bestimmte Werte überschritten werden.

Sendung: Abendschau, 24.06.2019, 19.30 Uhr