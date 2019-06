"Ein Déjà-vu", stellt sich nach Angaben des Wetterdienstes am kommenen Wochenende ein. Weil ein Hoch auf ein Tief vom Atlantik trifft, sind lokal erneut Rekordtemperaturen in der Region möglich. Schon am Sonntag könnte es wieder bis zu 39 Grad heiß werden.

Tief Otto hat die Region Berlin und Brandenburg in der Nacht zu Donnerstag merklich abgekühlt. "Der Wind hat auf Nordwest gedreht und bringt uns derzeit kühlere Luftmassen von der offenen Nordsee", sagte Meteogroup-Meteorlogin Claudia Salbert rbb|24 am Donnerstagvormittag.

Für Donnerstag und Freitag seien daher "gemäßigte Temperaturen" von 22 bis 27 Grad angesagt. Der Ventilator kann also eine Pause einlegen. Doch schon zum Wochenende komme, weil Hochdruckgebiet Vera auf ein vom Atlantik heranziehendes Tief treffe, die große Hitze zurück, so Salbert weiter. Am Samstag sei mit maximal 34 Grad zu rechnen, doch schon am Sonntag könnten nach den Angaben Salberts lokal wieder Temperaturrekorde aufgestellt werden.

Die Wetterlage sei mit erwarteten Höchsttemperaturen von bis zu 39 Grad "ein Déjà-vu" von der, die Dienstag und Mittwoch für die extreme Hitze in der Region gesorgt hatte. "Die heiße Afrikaluft wird angezapft", fasst die Meteorologin zusammen.

Das Intermezzo soll aber bereits am Wochenanfang wieder vorüber sein, weil sich dann erneut ein Luftmassenwechsel abzeichne. Die Woche starte mit annehmbaren Sommerwerten von am Montag noch um die 30 Grad und im weiteren Wochenverlauf aber "angenehmen Sommerwerten von knapp über 20 Grad". Perfektes Ferienwetter also. "Man kann dann alles gut machen. Fahrradfahren, Sport und auch die Badeseen sind warm genug", sagt Salbert.