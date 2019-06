Zur Sommerhitze sendet das rbb-Fernsehen am Sonntag um 20.15 Uhr das rbb spezial "Heißes Wochenende in Berlin und Brandenburg".

In Brandenburg gilt laut dem Umweltministerium seit Sonntag in allen Kreisen die höchste Waldbrandwarnstufe 5. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Temperaturen bis zu 39 Grad vorausgesagt.

In der Mittagszeit sind gleich zwei Brände bei Halbe im Landkreis Dahme-Spreewald gemeldet worden. Das bestätigte ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz der Brandenburger Feuerwehr rbb|24 am Sonntagmittag.

Ein Feuer sei in einem Waldstück in Freidorf ausgebrochen, inzwischen aber schon wieder von rund 100 Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht worden. Zwei Feuerwehrmänner mussten nach Aussagen des Leitstellensprechers am frühen Sonntagnachmittag ins Krankenhaus. Wegen der großen Hitze hätten sie Kreislaufprobleme bekommen.

Brand in Teurow: Löschwasser muss 600 Meter weit transportiert werden



Ein zweiter Brand wurde in Teurow, einem Ortsteil von Halbe, gemeldet und umfasst nach Aussagen des Feuerwehrsprechers rund einen Hektar. Auch dieses Feuer ist inzwischen unter Kontrolle, etwa 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Löscharbeiten seien beschwerlich, so der Sprecher der Lausitzer Regionalleitstelle, weil das Wasser aus dem 600 Meter entfernten Oderiner See zum Brandort befördert werden müsse. Bei beiden Brandorten handele es sich um munitionsbelastetes Gebiet. Ob Personen in Gefahr sind, ist bislang unklar.