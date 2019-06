Wegen eines verdächtigen Gepäckstücks und einer Bombendrohung in einem ICE von Berlin nach Hamburg haben mehr als 300 Fahrgäste in Wittenberge in der Prignitz ihre Reise unterbrechen müssen. Der Zug fuhr am Samstag gegen 21.25 Uhr im Bahnhof Wittenberge ein und wurde dort laut Polizei wegen eines herrenlosen Gepäckstücks außerplanmäßig gestoppt.



Dabei wurde nach Angaben der Bundespolizei auch ein Zettel gefunden: "Der Zettel beinhaltete eine Information über eine Bombe im Zug", sagte eine Sprecherin. "Aus Sicherheitsgründen wurde der Zug gestoppt." Die Einsatzkräfte untersuchten den ICE, konnten jedoch demnach nichts Gefährliches entdecken. Auch ein Regionalzug wurde laut Bundespolizei angehalten und evakuiert. Aus dem ICE stiegen demnach 362 Fahrgäste, im Regionalzug waren 20 Fahrgäste betroffen.