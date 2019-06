In dem Prozess ging es unter anderem um Reisekosten und die Beschäftigung einer IHK-Sekretärin in Stimmings Baufirma. So soll der 67-Jährige in seiner Amtszeit zwischen 2008 und 2013 seine von der IHK bezahlte Assistentin für Aufgaben in seiner privaten Firma eingesetzt haben. Der Handelskammer soll dadurch ein Schaden von 91.000 Euro entstanden sein.

Außerdem wurde Stimming vorgeworfen, zu Unrecht Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsratsposten bekommen haben. In diesem Punkt ging es um eine Summe von insgesamt 120.000 Euro.