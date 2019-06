Eine Woche nach einem Fahrradunfall ist der Berliner Jurist Rolf Rattunde gestorben. Das gab seine Kanzlei am Donnerstag auf ihrer Website bekannt. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa bestätigte die Kanzlei, dass der Rechtsanwalt und Notar in der vergangenen Woche im Stadtteil Zehlendorf mit einem E-Bike gestürzt war.

Was zu dem Sturz geführt hatte, ist noch unklar. Laut Polizei fanden Passanten den 62-Jährigen am Abend des 20. Juni bewusstlos auf dem Gehweg der Argentinischen Allee liegend mit einer Kopfverletzung. Rattunde wurde in ein Krankenhaus gebracht wo er am Mittwoch starb.

Zuletzt hatte Rattunde die Insolvenz der Kette Lila Bäcker verwaltet. Zudem war er an der Rettung des Suhrkamp-Verlags beteiligt sowie an den Insolvenzverfahren des A10-Centers Wildau und des Bahnkonkurrenten Locomore.