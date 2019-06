Delia Baum Audio: rbb|24 | 03.06.2019 | O-Ton Toyah Diebel | Bild: Delia Baum

Interview | Bloggerin Toyah Diebel - "Man kann keine Kinderfotos aus dem Netz löschen"

04.06.19 | 07:36 Uhr

"Dein Kind auch nicht" lautet die Kampagne, mit der die Berliner Instagrammerin Toyah Diebel auf ein Problem aufmerksam macht: das Posten von Kinderfotos durch stolze Eltern. Sie fordert Verantwortung, denn was man einmal postet, bleibt für immer im Netz.

rbb|24: Frau Diebel, Sie sind von Beruf Bloggerin und Influencerin und haben mehr als 50.000 Follower auf Instagram. Mein kleiner Sohn sucht gerade nach einem Alternativberuf, falls es mit Fußballprofi nichts wird. Kann man als Blogger auch reich und berühmt werden? Toyah Diebel: Gerade junge Menschen denken, dass die Bezeichnung "Blogger" oder "Influencer" eine Berufskategorie ist. Letzten Endes bedeutet das aber "lediglich", Reichweite zu haben. Das bedeutet nicht nur, dass man umsonst Produkte zugeschickt bekommt oder ein gut gefülltes Konto hat, sondern auch, dass man eine Verantwortung hat.

Zur Person Carsten Kalaschnikow Toyah Diebel Diebel ist Bloggerin und Instagrammerin und lebt in Berlin. Sie hat einige zehntausend Fans und noch mehr Leute, die sie kennen. Diesen teilt sie - grob gesagt - ihre Alltags- und Lebenserkenntnisse mit. Und macht dabei auch nicht halt vor der Politik. "Toyah aber Billig" heißt einer ihrer Podcasts.

Können Sie denn vom Bloggen leben? Ich bin als Bloggerin sicherlich unterbezahlt für das, was ich tue, denn ich mache keine Markenkooperationen in dem Sinne, wie es die meisten anderen machen. Aber natürlich bekommt man, wenn man eine bestimmte Anzahl von Followern hat, Geld dafür, wenn man Produkte in die Kamera hält. Von den Kooperationen, die ich mache, kann ich leben. Meine Kooperationen sind meist so, dass ich - mit einer Marke zusammen - Content, also Formate, schaffe und nicht nur ein Produkt in die Kamera halte. Ich würde kein Geld dafür nehmen, damit ich sage: "Dieses Shampoo ist toll". Genau das gehört für mich auch in den Verantwortungsbereich eines Menschen mit vielen Followern, so etwas - also Schleichwerbung - nicht zu machen.

Da gab es ja auch schon Prozesse… … und auch zu Recht. Werbung auf Instagram ist ein ganz großes Thema, das viel zu lange nicht beachtet wurde. Gerade junge Menschen sind leicht zu beeinflussen. Und wenn Cathy Hummels da einen Gucci-Pullover anhat, den sie sich selbst gekauft hat, will sie den vielleicht nicht als Werbung deklarieren. Aber wenn sie den Pulli auf Instagram trägt, wollen ihn trotzdem viele junge Mädchen haben. Man muss sich klar machen, dass man ein wandelndes Werbeplakat ist. Deshalb muss das immer deklariert werden. Denn selbst wenn der Produktname einfach nur auf dem – auch selbst gekauften - Pulli steht, macht man mit einer großen Reichweite trotzdem Werbung. Das kennt man ja auch von früheren Popstars außerhalb von Social Media: Wenn die was anhatten, wollten wir das auch haben.

Wir Erwachsenen haben ja die Wahl. Ein Kind, das nackt, weinend oder vollgekotzt auf dem Töpfchen sitzt, hat keine Wahl." Toyah Diebel

Wie kommen sie als Frau ohne bislang eigene Kinder dazu, sich mit einer Kampagne wie "Dein Kind auch nicht" für Kinder einzusetzen? Ich bin auf Instagram jeden Tag damit konfrontiert, welche Inhalte dort hochgeladen werden. Was mir schnell aufgestoßen ist, ist, dass da Inhalte zu sehen sind von Menschen, die selber gar nichts davon wissen. Da geht es natürlich auch um Erwachsene - viel schlimmer finde ich das aber bei Kindern. Sie sind ja schutzbedürftig. Wenn ein Kind ungefragt - oder von mir aus bis zu einem gewissen Alter auch gefragt - fotografiert oder gefilmt und das veröffentlicht wird, empfinde ich die Fürsorgepflicht als verletzt. Gerade Mütter - die "Mama-Bloggerinnen" - dokumentieren ja auf Instagram nicht nur ihren eigenen Alltag, sondern auch den ihres Kindes. Was viele dabei vergessen ist, dass dieses Kind gar keine Wahl hat zu entscheiden, ob es diesen Alltag teilen möchte oder nicht. Bis zu einem Alter von etwa acht bis zehn Jahren hat doch ein Kind gar keine Ahnung, welche Konsequenzen es hat, wenn man im Internet eine Identität hat. Wie soll es das verstehen? Noch schlimmer ist es, wenn nicht nur der Alltag dokumentiert wird, sondern auch Szenen, die ganz offensichtlich zur Privatsphäre gehören. Wir Erwachsenen haben ja die Wahl. Ein Kind, das nackt, weinend oder vollgekotzt auf dem Töpfchen sitzt, hat keine Wahl.

Wo fängt es denn an? Man sollte sich einfach selbst fragen, ab wann man sich in seiner Privatsphäre fühlt. Ich persönlich fühle mich zu Hause privat. Ein Kind hat ja auch ein Zuhause. Wieso ist das dann nicht seine Privatsphäre? Sonst hat es ja gar keinen Schutzort, wo es einfach mal seine Ruhe hat, wenn seine Eltern überall in der Wohnung die Kamera drauf halten. Es geht auch nicht nur um unwürdige Bilder, es geht um die Identität des Kindes. Wenn ein erwachsener Mensch fortwährend Bilder und Videos seines Kindes postet, nimmt er diesem Kind die Möglichkeit, sich eine eigene Identität im Netz zu schaffen. Wie wäre es denn für uns, wenn wir uns einen Social-Media-Account machen wollten und feststellen: Da gibt's ja schon einen. Weil die Mutter schon die ganzen Bilder ins Internet gestellt hat. Also ich würde das nicht wollen.

Warum machen das so viele Eltern? Ich möchte den wenigsten Eltern unterstellen, dass sie irgendwas machen, um ihrem Kind zu schaden. Aber da geht es einfach, und das ist der springende Punkt, um fehlende Medienkompetenz. Die Eltern wissen es selber nicht richtig. Die meisten Erwachsenen taggen sich überall, die zeigen immer, wo genau sie sind, verlinken ihre Freunde. Wir beschweren uns, dass der Staat uns gläsern machen will, dabei sind wir selbst die schlimmsten. Wir geben freiwillig alle unsere Daten her. Erwachsene müssen selbst mit den Konsequenzen leben. Aber man kann doch Kinder diesen Konsequenzen nicht aussetzen. Das geht nicht. Da müssen die Eltern ihr Kind schützen. In der physischen Realität vor der Haustür wollen sie ihr Kind schützen und im Internet nicht. Das liegt daran, dass viele Erwachsene das Internet überhaupt nicht verstehen. Die Realität und das Internet sind doch nicht zwei verschiedene Schuhe – das verschmilzt miteinander.

Viele Eltern finden sich und auch ihr Kind zu uninteressant, zu unbekannt, als dass sich zum Beispiel Pädophile für sie interessieren. Ein Argument, das immer kommt, ist, was denn mit "so einem süßen Bild" schon passieren könne. Wenn man sich also schon nicht mit dem Gedanken an Pädophile auseinandersetzen will, sollte man sich einfach Statistiken zur Anzahl von pädophilen Männern anschauen. Da gibt es Schätzungen, dass einer von 100 Männern betroffen ist. Ich habe mit einem Psychiater der Charité in Berlin gesprochen, den ich gefragt habe, welche Inhalte sich seine Patienten denn anschauen, was sie also triggert. Er sagte, dass sei in 70 Prozent der Fälle keine Kinderpornographie, sondern ganz normale, "süße" Fotos von kleinen Kindern am Strand, beim Tanzen oder beim Turnen - in unseren Augen ganz harmlose Bilder. Aber wir wissen doch überhaupt nicht, was andere Menschen in diesen Bildern sehen. Ich würde nicht wollen, dass jemand das Bild meines Kindes ansieht und davon sexuell getriggert wird.

Veranstaltungen Mit Toyah Diebel - #deinkindauchnicht Dienstag, 04.06.2019, 20 Uhr LiveTalk im SO36 mit Thomas-Gabriel Rüdiger (Cyberkriminologe am Institut für Polizeiwissenschaft), Jette Zwick (Mamabloggerin), Anna Schimke (Medienjuristin, Universität Hamburg), Till Amelung (Charité – Universitätsmedizin Berlin Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin), Wilson Gonzalez Ochsenknecht (Schauspieler) Mittwoch, 05.06.2019, 18 Uhr* Wissenschaftlicher Fachabend im Hans-Carossa-Gymnasium in Gatow (Cyberkriminologie und Sexualdelikte im Internet)

mit Toyah Diebel, Thomas Gabriel Rüdiger, Cyberkriminologe sowie der Leiterin des "Innocence in Danger e.V." Julia von Weiler (weltweite Bewegung gegen sexuellen Missbrauch von Kindern, insbesondere Verbreitung von Kinderpornographie durch neue Medien) und abschließender Podiumsdiskussion *um Anmeldung wird gebeten



Ein anderes Thema: Sie sind auch eine öffentliche Person. Und wie Sie sagen, legen Sie viel Wert auf ihre Privatsphäre. Da könnte man Ihre Fotos aber auch anders interpretieren - Sie zeigen sich ja auch von ihrer nicht so schönen Seite als "Siggi" oder "Marvin". Wieviel Toyah Diebel steckt in diesen Figuren? Das müsste man ja auch mal Hape Kerkeling fragen, wie viel Privates von ihm in Horst Schlämmer steckt. Ich glaube nicht, dass das viel mit seiner Privatsphäre zu tun hat. Wenn ich Kunstfiguren wie "Siggi" oder "Marvin" erschaffe, sind die ja konstruiert und inszeniert. Sie haben nichts mit meinen Gefühlen zu tun. Wenn ich mich da "hässlich" zeige, ist das vielleicht für manch anderen unangenehm - ich habe kein Problem damit. So sehe ich nun mal aus. Aber jeder muss eben für sich selbst festlegen, was für ihn seine Privatsphäre ist.

Jeder zieht da offenbar woanders die Grenze. Da haben die meisten Menschen wohl die Schnittmenge, wenn es um sie selbst schlafend, nackt oder weinend geht. Einfach dann, wenn es einem nicht gut geht und man nicht fotografiert werden möchte. Wenn dann jemand ein Foto macht und das hochlädt, ist es eine Verletzung der eigenen Privatsphäre und es ist eine Verletzung der Würde. Die steht im Grundgesetz. Worauf wir Erwachsenen sehr bedacht sind. Aber bei Kindern ist es uns egal. Wenn man Kinder schon unbedingt in solchen Situationen filmen möchte, sollte man es abspeichern, aufheben und dem Kind zeigen, wenn es groß genug ist. Dann kann es ja selber entscheiden, ob es das vielleicht veröffentlichen möchte. Manche sagen ja auch, wenn es ihrem Kind nicht gefällt, würden sie das veröffentlichte Bild wieder löschen. Das ist der bescheuertste Spruch überhaupt. Man kann keine Bilder aus dem Internet löschen. Das geht nicht. Woher sollte man denn wissen, wer dieses Bild gescreenshotet oder runtergeladen hat. Man hat überhaupt keinen Einfluss mehr darauf. Ich rate jedem, der das Gegenteil behauptet, ganz dringend sich mit dem Internet besser auseinander zu setzen.

Wir sprachen vorhin schon mal über "Mama-Blogs". Gibt es da denn in Ihren Augen auch welche, die okay sind? Ja, es gibt auch welche, die ich konsumiere. Mama-Blogs sind ja auch nicht per se schlecht. Ich finde es toll, dass das Muttersein an sich, vor allem auch durch Instagram, eine bedeutendere Rolle bekommen hat. Man hat einen viel besseren Einblick, wie anstrengend das Elternsein sein kann. Man sieht, dass das Kindergroßziehen schon ein 24/7-Job ist. Die Frage ist nur, wie weit man das Kind einbinden muss? Ich verstehe nicht, was für andere daran interessant sein soll, über den Stuhlgang eines Kindes zwölf Stunden am Tag informiert zu werden. Wenn ich mir vorstelle, es gäbe im Internet ein Diagramm über meinen Stuhl-Verlauf als Kind: Nee, danke. Es ist doch peinlich, dass man da solche Steilvorlagen bietet, die dem Kind später mal schaden können. Aber es gibt ja auch genug andere, die ihr Kind da mehr außen vor lassen und ihm nicht ständig die Kamera ins Gesicht halten. Ich finde es sehr wichtig, dass es diese Blogs gibt und Mütter sich austauschen können. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24