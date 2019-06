Sie haben das Projekt "Übergang" entwickelt. Wie funktioniert es?

Das Projekt gibt es seit 20 Jahren in Berlin. In Anlehnung an das Projekt "Übergang" gibt es in Hamburg, Bremen und in Einzelschulen in Brandenburg Schulen, die erfolgreich Kinder mit Beeinträchtigungen im Verhalten inklusiv unterrichten. Im Projekt "Übergang" werden alle Hilfen, die sich positiv auf die emotionale Entwicklung des Kindes auswirken, zusammengefasst. Es gibt eine temporäre Lerngruppe, die viermal die Woche für zwei Stunden stattfindet. Die Kinder verbleiben aber in der Grundschulklasse. Bei zusätzlicher Unterstützung durch eine Sonderpädagogin für eine Wochenstunde pro Kind. Wichtig sind auch die Kooperation mit der Jugendhilfe, die Beratung der Eltern und die wöchentliche Beratung der Lehrkräfte. Alle Kinder, die in einer Grundschule eingeschult wurden und in dem Projekt gefördert wurden, konnten stabilisiert werden und mussten ihre Grundschule nicht verlassen.