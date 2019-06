Kostenloser Nahverkehr - das ist das Ziel der Aktion "Mein Nulltarif". Bis es soweit ist, will der Berliner Initiator Daniel Ellmenreich bundesweit kostenlose ÖPNV-Jahrestickets verlosen. Dabei orientiert er sich an einer ähnlichen Aktion zum Grundeinkommen.

Daniel Ellmenreich: Wir haben uns das Prinzip von "Mein Grundeinkommen" als Vorbild genommen. Das heißt, wir sammeln per Crowdfunding Geld, das wir in Form von Jahresbudgets verlosen. Somit wollen wir kostenlosen Nahverkehr für so viele Menschen wie möglich erlebbar machen. Immer, wenn 1.000 Euro zusammengekommen sind, verlosen wir ein Jahresticket für den jeweiligen Verkehrsverbund bundesweit. Auf unserer Webseite [Mein-Nulltarif.de] kann sich jeder kostenlos anmelden und an der Verlosung teilnehmen.

Wir glauben, dass ein kostenloser Nahverkehr langfristig die Umwelt entlasten kann. Und wir hoffen, die Leute vom motorisierten Autoverkehr wegzubekommen, weil diese so den Nahverkehr nutzen können. Fahrverbote wegen der Feinstaubbelastung einzuführen , wie es die Politik gerade macht, ohne gleichzeitig ein Angebot zum kostenlosen Nahverkehr einzuführen, bringt alleine nichts.

Autofahrer machen das ja in der Regel auch nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil sie Autofahren bequemer finden und es oft auch schneller geht. Die locken Sie mit dem Nulltarif dann ja auch nicht in Busse und Bahnen. Oder doch?

Einmal pro Monat sollen die kostenlosen Jahreskarten verlost werden. Jeden Monat Tausend Euro für ein Jahresticket. Sie haben sich da am teuersten Ticket in Frankfurt am Main orientiert. Wie viel Geld ist denn bisher zusammengekommen?

Wir starten jetzt gerade erst unsere erste Finanzierungsrunde auf Startnext. Jeder, der da Geld spenden möchte, kann sich informieren auf unserer Webseite. Die Aktion läuft jetzt einen Monat lang und je nachdem wie viel Geld wir eingesammelt haben, verlosen wir dann die Jahrestickets. Wir hoffen natürlich, so viele Jahrestickets wie möglich in einem Monat zu verlosen, um damit so vielen Menschen wie möglich den kostenlosen Nahverkehr erlebbar zu machen.