Sie haben ja auch zum Thema Herzinfarkt gearbeitet. Wie beurteilen Sie da die Versorgungssituation in Berlin?

Bei Herzinfarkten gibt es klare Leitlinien. Die fordern zum Beispiel für einen schweren Herzinfarkt, den sogenannten STEMI-Infarkt, dass innerhalb von 60 Minuten ein Linksherzkatheter durchgeführt werden kann. Das heißt, dass der Patient zur Untersuchung auf den Tisch kommt, einen Katheter in die Arterien geschoben bekommt und die Herzkranzgefäße, die beim Herzinfarkt ja verengt sind, wieder geöffnet werden können, um die Folgen so gering wie möglich zu halten. Es gibt in Berlin absolut keinen Mangel an Linksherzkatheter-Plätzen. Wir haben genügend Krankenhäuser, die damit ausgerüstet sind und die auch alle gut erreichbar sind. Trotzdem werden in Berlin Herzinfarkte in Kliniken behandelt, die nicht entsprechend ausgerüstet sind. Das kann nicht sein. Jeder Verdachtsfall sollte in ein sogenanntes Chest-Pain-Zentrum, also ein Brustschmerz-Zentrum, kommen, wo die weitere Abklärung erfolgen kann und wo man die Behandlung entsprechend den Leitlinien durchführen kann. Warum das in Berlin nicht der Fall ist, dürfen Sie nicht mich nicht fragen - das ist Sache des Gesundheitssenators. Er ist dafür verantwortlich, die Regelungen so zu treffen, dass die Patienten an der richtigen Stelle landen.

Der neueste Qualitäts-Monitor von Gesundheitsstadt Berlin und AOK weist für das Jahr 2016 insgesamt 8.764 Herzinfarkte aus, die in 45 Berliner Kliniken behandelt wurden. Dementsprechend haben einige dieser Kliniken sehr geringe, zum Teil einstellige Fallzahlen. Was wäre denn eine bessere Verteilung?

8.000 Herzinfarkte bedeutet, dass man im Prinzip in Berlin mit maximal acht Zentren, die die Herzinfarkt-Behandlung durchführen, gut bedient wäre. Dann würde jedes dieser Zentren rund 1.000 Herzinfarkte im Jahr behandeln. Das wäre angemessen, auch sechs würden reichen. Da könnte man dann auch einen entsprechenden Notdienst mit Fachärzten vorhalten, die im Ernstfall die notwendigen Untersuchungen durchführen, in der angemessenen Zeit, die ihnen die Leitlinie vorgibt, den Herzkatheter legen und die Durchblutung des Herzens sicherstellen können. Mit der Reduzierung auf sechs oder acht Zentren würde niemandem geschadet, außer dass vielleicht einige Krankenhäusergeschäftsführer der Meinung wären, ihnen würde etwas weggenommen. Den Patienten würde nicht geschadet. Es wäre sogar ein enormer Vorteil für sie. Die Patienten, die in eine solche Klinik kämen, könnten sicher sein, dass sie fach- und leitliniengerecht versorgt werden. Es ist mir völlig unverständlich, warum solche Regelungen nicht umgesetzt werden, zumal eine solche Zahl an Zentren personell und apparativ optimal ausgestattet werden könnte. Berlin will ein guter und vorzeigbarer Gesundheits-Standort sein - dafür muss man auch die Konsequenzen ziehen und bereit sein, die Strukturen so zu gestalten, dass eine optimale Versorgung gewährleistet ist.