Kampfmittelexperten schließen Uran in Jüterbogs Boden aus

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburgs (KMB) schließt aktuell aus, dass es im Jüterboger Boden uranbelastete Munition gibt. Das gab Silke Neuling, Leiterin des Katastrophenschutzstabes des Landkreises Teltow-Fläming, am Freitag bekannt.

Ihr zufolge bestätigte der Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, Peter Ewler, dass mit uranbelasteter Munition gar nicht auf Deutschland geschossen worden sei. Auch die Befürchtung, dass derartige Munition – so sie vorhanden wäre – explodieren könne, entkräftete er, weil das bei einem reinen Stahlkern nicht möglich sei.

Darin kritisierte die Landtagsabgeordnete Birgit Bessin, dass Menschen nach dem Großbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog über eine mögliche Schadstoffbelatung "im Ungewissen gelassen werden". Weiter wurde gefragt, "was die Landesregierung und der Kreis zu verbergen" hätten.

Der Forderung, Daten über die Beschaffenheit des Bodens am Brandort öffentlich zu machen, sei man bereits nachgegangen, so Neuling. Die Analytische Task Force (AFT) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sei während der Löscharbeiten zum Ort des Geschehens gefahren und habe keine chemischen Gefahren nachgewiesen. Der Bericht über die Messung sei einige Tage später an die AfD-Landtagsfraktion weitergeleitet worden.