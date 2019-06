Bild: rbb/Kerstin Warnow

Die Potsdamer Karl-Liebknecht-Straße - Dörflicher Charme zwischen Flaneuren und Sternguckern

20.06.19 | 07:22 Uhr

Die Karl-Liebknecht-Straße ist heute eine beliebte Einkaufs- und Bummelmeile in Potsdam-Babelsberg. Früher lebten hier Weber und Spinner. Manche Geschäfte sind auch heute noch ein Teil des sprichwörtlichen roten Fadens der Geschichte. Von Annekatrin Mücke

Ulrike Trost stellt mehrere Tische und Stühle vor ihr Café Nähgern. Es ist morgens gegen 10 Uhr. Gleich werden ihre ersten Gäste einen Kaffee und ein Stück selbstgebackenen Kuchen bestellen. Oder aber in den vielen Regalen nach dem besonderen Stück Stoff schlechthin suchen, aus dem sie ein Abiball-Kleid oder einen Übergangsmantel zaubern können. Denn das Nähgern bietet mehr als leibliche Genüsse. "Hier kann man in Kursen Nähen lernen oder aber sein Können perfektionieren", stellt Ulrike Trost ihr Geschäftskonzept vor. Die Autodidaktin weiß, wie schwierig es sein kann, aus einem Stück Stoff ein tragbares Kleidungsstück zu zaubern. Schon als Kind lernte die gebürtige Bielefelderin von der Großmutter, Kleider für ihre Puppen zu nähen, und entdeckte so ihre Liebe zu Nadel und Faden.

Das Nähgern: Kaffee, Kuchen, Kurse, Stoffe Bild: rbb/Kerstin Warnow

Geschickt eingefädelt

Doch Ulrike Trost machte aus ihrem liebsten Hobby nicht gleich einen Beruf. Sie studierte Pharmazie, machte in Berlin ihren Doktor, bekam mit ihrem Mann drei Kinder. 2007 zog sie mit ihrer Familie ins ruhigere Potsdam, nach Babelsberg, und bot hier in einem kleinen Laden Nähkurse an, später auch Kaffee und kleine Leckereien. Das Konzept ging gut auf, so dass sie 2017 den Sprung in die Karl-Liebknecht-Straße wagte, in deren Nähe sie nun auch mit ihrer Familie wohnt. Hier ist die Miete zwar wesentlich höher, denn die Straße hat sich zur zentralen Einkaufs- und Bummelmeile von Babelsberg entwickelt. Aber dadurch finden auch mehr Leute in Ulrikes Laden, der mit seinen Tüchern und Stoffen eine lange Tradition in der Karl-Liebknecht-Straße fortführt.

In der Kurzwarenkiste im Nähgern stöbern Bild: rbb/Kerstin Warnow

Aus Nowawes wird Babelsberg

Denn diese Straße in Potsdam-Babelsberg ist mit der Geschichte vom Weben und Spinnen verbunden. Davon zeugen die vielen sanierten und denkmalgeschützten Weberhäuser. In einem davon, dem Kolonistenhaus Sowtschek, findet sich das Stadtteilmuseum Nowaweser Geschichte. Denn Babelsberg hieß früher Nowawes. Die Geschichte dieser Ortschaft begann Mitte des 18. Jahrhunderts, als auf Befehl Friedrich II. protestantische Weber und Spinner aus Böhmen hier angesiedelt wurden. Zuvor war die heutige Karl-Liebknecht-Straße ein Triftweg für die Viehhirten zwischen Neuendorf und den Weiden im Norden des heutigen Babelsbergs. Erst mit der Gründung der Kolonie Nowawes im Jahr 1751 wurde dieser verbreitert und hieß zunächst Priesterstraße, weil hier auch ein Pfarrhaus für die Kolonisten gebaut wurde. Der südliche Teil der heutigen Karl-Liebknecht-Straße entstand erst viele Jahre später, zunächst unter dem Namen Eisenbahnstraße, weil hier die 1838 angelegte Eisenbahnlinie Berlin-Potsdam-Magdeburg entlangführte. Der heutige S-Bahnhof Babelsberg am südlichen Ende wurde 1866 gebaut.

Blick in den Himmel: die Sternwarte

Der Sternenhimmel über Potsdam

Nach dem Zweiten Weltkrieg legte man Priester- und Eisenbahnstraße zusammen und gab ihr den Namen des sozialdemokratischen Politikers und Mitbegründers der Kommunistischen Partei Deutschland (KPD), Karl Liebknecht. Einige Häuser in der Straße waren durch Bomben beschädigt worden, auch die 1907 eröffnete Schule. Sie wurde saniert, bekam den Namen des Babelsbergers Astronomen Bruno H. Bürgel und damit auch eine eigene Sternwarte, die bis heute in Betrieb ist. Die öffentlichen Abendbeobachtungen des Sternenhimmels besucht auch Ulrike Trost mit ihrer Familie. Gemeinsam bestaunen sie dann durch das mehr als 100 Jahre alte Fernrohr den Sternenhimmel über Potsdam. "Am meisten Spaß macht es den Kindern, wenn sie mit einer alten Kurbel die gesamte Sternwarte um 360 Grad drehen können", erzählt Ulrike Trost.

Naturkostladen mit Tradition

Viele alteingesessene Geschäfte finden sich hier

Doch neben diesen Sehenswürdigkeiten machen ganz normale Geschäfte und Läden für den Alltagsbedarf die Karl-Liebknecht-Straße aus. Etwa alteingesessene Geschäfte, wie der Haushaltswarenladen Hermann Köhler, ein echter Hingucker. Schon in fünfter Generation verkauft Ralf Köhler hier von Designer-Geschirr über hochmoderne Kochtöpfe bis hin zu edelsten Messern alles, was in einer guten Küche vonnöten ist. Bereits 1903 erwarb sein Ururgroßvater Hermann das Gründerzeit-Haus.

Schräg gegenüber steht ein weiteres Traditionsgeschäft, das bereits in sechster Generation in Familienhand ist: die Fleischerei Meissner & Söhne. 1893 gründete Schlachtermeister Heinrich Meissner seine Firma. 1910 wurde er vom Kronprinzen zum Hofschlächter des preußischen Königs- und Kaiserhauses ernannt. Seine Erben kooperieren inzwischen mit dem ökologischen Landbau-Verband Naturland. Gleich nebenan bietet der Naturkostladen Safran seit 2000 Bioprodukte und läutete damit als eines der ersten Geschäfte eine neue Zeit für die Karl-Liebknecht-Straße ein.

Ein ehemaliges Weberhäuschen der alten Kolonie Nowawes

"Ich hoffe, dass niemand verdrängt wird"

Wie so viele nach der Wende sanierte Straßen wurde die Karl-Liebknecht-Straße allerdings nicht nur schöner, sondern auch teurer. Laut der Potsdamer Stadtentwicklungs GmbH Stadtkontor sind die Grundstücks- und Mietpreise auch fernab der Wasserlagen am Griebnitzsee stark gestiegen. Die Mieten liegen jetzt zwischen acht und zehn Euro kalt pro Quadratmeter. Noch leben viele Alteingesessene hier, doch es ziehen immer mehr junge Familien in den ruhigen und trotzdem urbanen Kiez. Ulrike Trost hat die Entwicklung der vergangenen Jahre verfolgt. Einerseits profitiert sie davon, andererseits bereitet sie ihr Sorgen: "Ich hoffe, dass die Mischung aus Alt und Jung bleibt, dass niemand verdrängt wird", betont sie, während sie die Milch aufschäumt. Ihre ersten beiden Gäste haben draußen vor dem Nähgern Platz genommen und möchten die Sonne einen Cappuccino genießen.

