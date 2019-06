In Oranienburg müssen zwei Bomben entschärft werden

Großeinsatz am Donnerstag

Zwei 250-Kilo-Bomben sollen am Donnerstag in Oranienburg entschärft werden - möglicherweise werden sie auch gesprengt. Fast 10.000 Menschen müssen deswegen am Morgen ihre Häuser verlassen, auch ein Seniorenheim und eine Klinik werden geräumt.