Sebastian Rother Berlin Dienstag, 04.06.2019 | 19:41 Uhr

Der Sommer hat gerade erst begonnen und wir haben 35*C bei keinem Schnee im Winter und zu wenig Regen im Frühling.

Sofern Sie mir nicht glauben, glauben Sie der Münchner Rückversicherung oder z.B. Herr Prof. Dr. Lesch als Wissenschaftler...



Die Schäden gingen bereits letztes Jahr in die Milliarden (ich erinnere an ausgetrocknete Flüße welche zum Einstellen des Schiffsverkehrs zwangen... zur Grenze nach Polen hätte man die Brücken sanieren können da der Wasserstand dort nicht mal mehr 1,7m war... man hätte also sprichwörtlich hinüberlaufen können.....)



Mir ist es egal wieso sich das Klima ändert..

Ob von Menschen verursacht, begünstigt oder es einfach so passiert aber Fakt ist, dass es für uns alle so nicht weiter gehen kann. Wenn das die nähsten 3 Jahre so weiter geht haben wir massiste Schäden an Böden nd Planzen (von Wäldern rede ich schon gar nicht mehr...) und dadurch fehlende Ernten....



Willkommen in der Zukunft....