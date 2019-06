Bild: dpa/Paul Zinken

Kommentar | Rosinenbomber - Die Verwaltung, dein Freund und Sündenbock

18.06.19 | 19:44 Uhr

Die Rosinenbomber durften zum Jubiläum nicht in Tempelhof landen. Dafür machen viele Berlinerinnen und Berliner den Senat verantwortlich. Auch, weil einige Medien das gezielt so berichten. Das eigentliche Versagen liegt aber bei anderen, kommentiert Sebastian Schöbel.



Tausende Internetkommentatoren und die Boulevardzeitungen der Stadt sind sich einig: Dass die Rosinenbomber 70 Jahre nach dem Ende der Berliner Luftbrücke nicht auf dem Ex-Flughafen Tempelhof landen durften, sei ein "Skandal" und ein "Versagen" der aktuellen Berliner Regierung. Von schnöde verweigerten Ausnahmeregelungen ist die Rede, von gezielter Sabotage durch missgünstige oder schlicht desinteressierte Politiker, vom Wiederaufleben der Ressentiments aus den Tagen des Kalten Krieges. Die "Helden der Luftbrücke" seien 70 Jahre nach ihrer Rettung einfach abgewiesen worden, heißt es.

Die Wahrheit gerät bei so viel nostalgischer Wut gerne einmal unter die Fahrwerke. Denn tatsächlich zeigt der Streit um die Rosinenbomber und ihre Landung in Tempelhof, wie selektiv der Umgang mit Fakten und unbequemen Wahrheiten heutzutage geworden ist. Nur in einer Sache können sich fast alle Konfliktparteien einigen: Wenn alle Stricke reißen, sind die Behörden und die Politik Schuld.



Die Schuld trifft die Verantwortlichen und die Bevölkerung

Gescheitert sind die heldenhaften Rosinenbomber nun aber nicht am unwilligen Berliner Amtsschimmel oder fiesen ideologischen Vorbehalten. Sondern an der "Nicht vor meiner Haustür"-Mentalität der Berliner Bevölkerung - und am eigenen Unvermögen, sich rechtzeitig um die nötigen Genehmigungen zu kümmern.

So hätten die Veranstalter der Luftbrücke-Aktion vielleicht vor dem Start der betagten Flieger klären sollen, ob der so wichtige Höhepunkt ihrer aufwändigen, sehr teuren Aktion überhaupt stattfinden kann. Dass Städte wie Wiesbaden, Erfurt, Jagl oder Faßberg ihre Regionalflughäfen oder Sonderflächen für die Landung der historischen Maschinen freiräumen können, ist nachvollziehbar. Dass die Berliner Flughäfen das eher nicht können, war allerdings absehbar. Auch die sehr strengen Auflagen für Überflüge über das Stadtzentrum, speziell das Regierunsgviertel, sollten bekannt sein. Wer so etwas dann nicht fristgerecht beantragt und auch auf Nachfrage Nachweise schuldig bleibt, scheitert mit Ansage. Vor allem aber die Problematik mit dem Tempelhof-Gesetz hätte den Veranstaltern bewusst sein müssen: Der durch einen Volksentscheid erzwungene Schutz des früheren Flugfeldes ist so absolut, dass es schon jede Menge Optimismus braucht, um zu hoffen, dass sich Politiker darüber hinwegsetzen würden.



Kein Feld für alle Fälle

Dass sich nun ausgerechnet die Initiative, die den Volksentscheid zum Tempelhofer Feld auf den Weg brachte, über das vermeintliche Versagen der Politik beklagt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Die Initiative selbst hat das Gesetz ja so geschrieben, dass man auf dem Feld nicht einmal einen im Boden verankerten, dauerhaften Feld-Post-Briefkasten aufstellen könnte. Von Wohnungsbau ganz zu schweigen. Jede Abweichung, Aufweichung oder Ausnahmeregelung wurde bislang erbittert bekämpft und rundweg abgelehnt - übrigens auch von zwei der drei Koalitionsparteien. Nun aber für eine Handvoll antiker Flugzeuge genau diese Ausnahme zu fordern, ohne diese vorher im entsprechenden Gesetz auch nur angedeutet zu haben, lässt tief blicken. Die Rosinenbomber haben ein großes Loch in die Tempelhof-Orthodoxie gerissen: War es wirklich so eine gute Idee, ein so großes Areal mitten in der Stadt, noch dazu mit solch einer historischen Bedeutung, so völlig dem planerischen Zugriff entzogen zu haben? Ist es weise, ein ehemaliges Flugfeld auf so wenige Nutzungen festzulegen, dass im Ausnahmefall nicht einmal Flugzeuge darauf landen könnten? Die Antwort lautet seit vergangenem Wochenende: Nein.



Unwürdiger Umgang mit Pilotenlegende

Die Kampagne, die nun in den Berliner Boulevardblättern gegen die Entscheidung geführt wird, entbehrt also jeder Grundlage. Und sie ist beschämend, weil dafür vor allem der greise Gail Halverson ausgenutzt wird: Den "Vater der Rosinenbomber" im Nachinein im Rollstuhl auf das Tempelhofer Feld zu stellen und ihm ein paar gezielt kritische Worte in Richtung Senat abzutrotzen, ist ein unwürdiger Umgang mit dieser Berliner Legende. Das Vorgehen hat nach Informationen dieses Autors auch in seinem engeren Umfeld für Entsetzen gesorgt. Was in Vergessenheit gerät: Halverson selbst war bei der eigentlichen Jubiläumsfeier am 12. Mai dabei, auf dem Tempelhofer Feld, und hatte sich sehr zufrieden mit dem Gedenken an die Luftbrücke gezeigt.