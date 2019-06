Attacke in Berlin-Kreuzberg

Ein mutmaßlicher Drogenhändler hat am Pfingstsonntag einen Mann in Berlin-Kreuzberg verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nach Zeugenaussagen sprach der 35-Jährige demnach gegen 21 Uhr einen 28-jährigen und dessen Begleiter am Kottbusser Tor an, um ihnen Drogen zu verkaufen. Beide hätten abgelehnt und seien weitergelaufen, heißt es von der Polizei zu den bisherigen Ermittlungen.