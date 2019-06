Bild: dpa/Christin Klose

Förderprogramm in Brandenburg - 1.000 Euro monatlich extra für angehende Landärzte

18.06.19 | 10:56 Uhr

Brandenburg bietet Medizinstudenten, die nach ihrem Abschluss in Landpraxen arbeiten, satte Stipendien an. Geld können aber auch die bekommen, die sich zu einer Tätigkeit in Kliniken verpflichten.



Ein Stipendium soll junge Mediziner dazu bewegen, in Brandenburg in einer Landarztpraxis zu arbeiten. Ein entsprechendes Programm stellten Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Dienstag vor.

1.000 Euro im Monat, fünf Jahre Arbeit auf dem Land

Medizinstudenten bekommen danach 1.000 Euro monatlich, wenn sie sich für fünf Jahre zur Arbeit in Praxen auf dem Lande verpflichten. Bei der Verpflichtung zur Arbeit in brandenburgischen Krankenhäusern sollen es 500 Euro monatlich sein. Zudem will die Landesregierung zum Wintersemester 2023/24 eine staatliche medizinische Hochschule in der Lausitz eröffnen, um den Ärztenachwuchs für das Land zu sichern. Bereits seit dem Wintersemester 2014 existiert die Medizinische Hochschule Brandenburg, die in kommunaler und gemeinnütziger Trägerschaft Ärzte und Psychologen ausbildet.



Überdurchschnittlich viele Patienten pro Arzt

In ländlichen Regionen Brandenburgs müssen Bürgerinnen und Bürger wegen des Ärztemangels oft lange Wege fahren. Idealerweise sollte der Weg zum Facharzt laut Kassenärztlicher Vereinigung Brandenburg nicht mehr als eine halbe Stunde dauern - in einigen Regionen Brandenburgs dauert es deutlich länger.



