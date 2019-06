dpa/Baumgarten Video: rbb|24 | 20.06.2019 | Naomi Noa Donath | Bild: dpa/Baumgarten

Landsberger Allee - Lichtenberg soll zum Hotspot für Indoor-Surfer werden

22.06.19 | 13:21 Uhr

An der Landsberger Allee, eine der meistbefahrenen Straßen im Osten Berlins, entsteht ein Standort für Indoor-Erlebnissport. Hier können Besucher fliegen und bald auch surfen – mitten auf einem 130 Jahre alten Gelände. Von Naomi Noa Donath



Das Areal des Zwischenpumpwerks Lichtenberg an der Landsberger Allee ist auf dem besten Weg, zum großen Indoor-Erlebnissport-Standort Berlins zu werden. Nachdem im Herbst 2017 das österreichische Familienunternehmen "Windobona" bereits eine Halle für Indoor-Skydiving eröffnet hatte, in der Besucher in einem Windkanal fliegen können, steht im August 2019 eine weitere Neuheit an: Berlins erste Indoor-Surfhalle öffnet. In der Anlage soll eine bis zu 1,60 Meter hohe stehende Surfwelle erzeugt werden. Dafür wird fließendes Wasser mit hohem Druck auf stehendes Wasser geleitet. Dadurch entsteht eine künstliche Welle, die, so wie eine Flusswelle, immer an derselben Stelle bleibt. Das Berliner Start-up "Wellenwerk", das die Anlage betreiben wird, baut dazu eine Halle um, die die Berliner Wasserbetriebe jahrzehntelang als Lagerhalle für ihre Fahrzeuge nutzten. Im April 2015 verkauften die Berliner Wasserbetriebe 20.000 Quadratmeter ihres 144.000 Quadratmeter großen Geländes an einen Investor. Wellenwerk pachtete einen Teil der Fläche. Zu diesem Gelände gehört neben der Surfhalle und der benachbarten Halle für Indoor-Skydiving auch ein denkmalgeschütztes Gebäude, das den Mitarbeitern von Windobona und Wellenwerk als Wohnhaus dient.

Blick auf die Halle, die "Wellenwerk" zur Surfhalle umbaut | Bild: rbb/Donath

Denkmalgeschützte Gebäude im märkischen Backsteinstil

Insgesamt befinden sich auf dem Areal der Berliner Wasserbetriebe an der Landberger Allee 24 denkmalgeschützte Gebäude im märkischen Backsteinstil: sechs Maschinenhäuser, drei Mietshäuser, in denen teilweise Mitarbeiter der Berliner Wasserbetriebe und teilweise externe Privatpersonen wohnen, ein ehemaliges Pförtnergebäude, eine Schmiede, ein Sozialgebäude, ein Pegelmessturm sowie elf Einstiegshäuser für die Reinwasserbehälter. Die ersten Bauarbeiten begannen im Sommer 1889; 1893 ging das Zwischenpumpwerk in Betrieb. Die denkmalgeschützten Gebäude wurden zuletzt in den 90er Jahren restauriert - mit Kosten in Millionenhöhe. "Wir sind bestrebt, nicht mehr betriebsnotwendige Flächen zu veräußern", teilen die Berliner Wasserbetriebe auf Anfrage von rbb|24 mit. "Stillgelegte Anlagen kosten Geld, weil man die Gebäude instand halten muss", sagt Norbert Weckwerth, Werkmeister des Zwischenpumpwerks an der Landsberger Allee.

Blick auf einen Teil der 24 denkmalgeschützten Gebäude auf dem Gelände des Zwischenpumpwerks Lichtenberg | Bild: rbb/Donath

Im Winter 2016 verkauften die Wasserbetriebe deshalb zwei bereits stillgelegte Maschinenhäuser des Geländes. Über den Investor und die geplante Nutzung wurde Stillschweigen vereinbart. Bisher sind die Maschinenhäuser allerdings noch in unverändertem Zustand. "Ich würde mich freuen, wenn sich hier noch mehr Sportunternehmen ansiedeln, etwa eine Indoor-Kletterhalle oder ein Beach-Volleyballplatz. Und wenn das Gelände an der Landsberger Allee das Sport-Zentrum Berlins wird, ähnlich wie das RAW-Gelände für die Berliner Kulturszene", sagt Wellenwerk-Sprecher Julius Niehus.



Dieser Kreuzverteiler aus dem Jahr 1893 steht auf dem Gelände des Zwischenpumpwerks Lichtenberg | Bild: rbb/Donath

Trinkwasser für eine Million Berliner

Über das Zwischenpumpwerk Lichtenberg an der Landsberger Allee versorgen die Berliner Wasserbetriebe rund eine Million Berliner mit gereinigtem Trinkwasser. Vom unterirdischen, sieben Meter tiefen Maschinenhaus aus wird es in die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Pankow, Mitte sowie den Ortsteil Friedrichshain gepumpt.



90 Prozent des Wassers kommt ursprünglich vom Wasserwerk Friedrichshagen, fünf Prozent vom Wasserwerk Wuhlheide und fünf Prozent vom Wasserwerk Kaulsdorf. Ca. 100.000 Kubikmeter des gereinigten Trinkwassers werden in Lichtenberg zwischengespeichert. Nun versorgen sie bald auch das Wellenwerk mit Wasser für die Surfanlage.



So soll es zukünftig in der Surfhalle von "Wellenwerk" in Berlin-Lichtenberg aussehen (Entwurf) | Bild: Wellenwerk Berlin GmbH

Bezirk hofft auf Indoor-Hotspot

Das Bezirksamt Lichtenberg hofft, dass durch die neuen Angebote auf dem historischen Areal des Zwischenpumpwerks Lichtenberg "die Touristenströme entzerrt und die Innenstadtbezirke entlastet werden".



Außerdem werden, nur wenige Hundert Meter entfernt vom Lichtenberger Gewerbegebiet Herzbergstraße, wo 100 Unternehmen angesiedelt sind, durch das Start-up Wellenwerk bis zu 48 neue Arbeitsplätze entstehen: 24 in der Surfhalle und bis zu 24 in der Gastronomie. Wellenwerk möchte im Herbst auch ein Restaurant mit Biergarten sowie eine Bar eröffnen. "Wir haben von mehreren Anwohnern gehört, dass sie sich hier ein Restaurant mit Biergarten wünschen. Denn es gibt hier keine wirkliche Gastro in der Gegend außer ein paar Imbisse im Allee-Center", sagt Wellenwerk-Sprecher Niehus. Die Berliner Wasserbetriebe planen, auf ihrem Gelände in den nächsten Jahren ein neues Maschinenhaus für das Zwischenpumpwerk zu errichten. Weitere Gebäude oder Geländeflächen stehen vorerst nicht zum Verkauf.