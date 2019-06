Bild: dpa

Nach tödlicher Eurofighter-Kollision - Bundeswehr setzt Trainingsflüge auch über Brandenburg aus

25.06.19 | 17:55

Nach der Kollision zweier Bundeswehr-Kampfjets [tagesschau.de] nahe der Müritz, sollen in dieser Woche keine weiteren Trainingsflüge mit Eurofightern in dem Übungsgebiet stattfinden. Das teilte ein Bundeswehrsprecher am Dienstagabend mit. Da die Unglücksursache noch unklar sei, werde der Flugbetrieb ausgesetzt. Auch die Crews müssten den Vorfall erst verarbeiten. Das Testgebiet erstreckt sich auch auf Brandenburg.



Normalerweise starten die Eurofighter aus Laage (Mecklenburg-Vorpommern) etwa 20 Mal pro Tag, hieß es. Das Gebiet, in dem sie fliegen, könne dabei jeden Tag wechseln, da es von der Deutschen Flugsicherung zugewiesen werde. Manchmal werde dabei - wie am Montag - über der Seenplatte geflogen, manchmal auch über Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Brandenburg, so der Sprecher.

Ein Pilot getötet - der zweite verletzt

Am Montag war es bei einem Übungsflug über Mecklenburg-Vorpommern zu einer Kollision zweier Eurofighter gekommen. Dabei starb ein Pilot, der Pilot der zweiten Maschine konnte sich mit Schleudersitz und Fallschirm retten und wurde aus einem Waldstück geborgen. Seine Verletzungen wurden als nicht lebensgefährlich beschrieben. Er war am Dienstag in gesundheitlich stabiler Lage in einem Rostocker Krankenhaus, wie es hieß. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte ein Presseoffizier des Luftwaffen-Geschwaders 73 "Steinhoff".

Derzeit durchkämmen Soldaten das weiträumig abgesperrte Gebiet nach Wrackteilen, wie ein Sprecher der Luftwaffe dem rbb sagte. Untersucht werde der Unfall nun von der "General Flugsicherheit der Bundeswehr".