Ein junger Mann hat sich in Berlin-Mitte eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei eine Radfahrerin angefahren und ein Polizeiauto gerammt. Der 23-Jährige, der keinen Führerschein besaß, war am Donnerstagnachmittag zu schnell auf der Bundesautobahn 103 unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als Polizisten ihn anhalten wollten, brauste der Mann davon und überfuhr mehrere rote Ampeln und gesperrte Straßen.