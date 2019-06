Der Großbrand im "Handelscentrum" in Strausberg hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Die beiden mutmaßlichen Brandstifter sind Kinder: 12 und 13 Jahre alt. Trotzdem könnten sie für den Schaden haftbar gemacht werden - und viele Jahre zahlen. Von Roberto Jurkschat

Ein brennendes Einkaufszentrum, Großeinsatz der Feuerwehr, Sachschaden in Millionenhöhe: Wenn der Verdacht der Polizei gegen die beiden mutmaßlichen Brandstifter im Alter von 12 und 13 Jahren sich vor Gericht erhärtet, könnte der Samstag vergangener Woche, an dem das "Handelscentrum" in der Strausberger Herrenseeallee in Flammen aufging, viele Jahre lang Folgen für die beiden Kinder haben.



Das Feuer war nach den Ermittlern am Samstagabend in dem Reifenlager einer Autowerkstatt ausgebrochen. Von dort hatten die Flammen auf das Einkaufszentrum übergegriffen und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwei Kinder waren schon früh ins Visier der Polizei geraten, weil sie beim Brand unter den Schaulustigen standen und bei der Befragung mit Täterwissen auffielen. Der Polizei zufolge sollen sie an einem Seitengang, wo zwei Autos abgestellt waren, eine Sprayflasche als Flammenwerfer genutzt haben.