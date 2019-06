Weil sie ein Paar überfallen, misshandelt und brutal getötet haben, sind am Freitag zwei Männer in Potsdam zu langen Haftstrafen verurteilt worden: 15 Jahre und Sicherungsverwahrung für den einen, lebenslang für den anderen.

Wegen Mordes an zwei Menschen, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung ist ein 54-Jähriger am Freitag vor dem Landgericht Potsdam zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wurde angeordnet. Außerdem ordnete das Gericht die Sicherungsverwahrung an.

Ein 30 Jahre alter Komplize des 54-Jährigen wurde vom Gericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt.

Der 54-Jährige und sein Komplize hatten nach Auffassung des Gerichtes ein Paar getötet, um eine Vergewaltigung zu vertuschen. "Hier ist ein abscheuliches und grausames Tötungsverbrechen geschehen", sagte der Vorsitzende Richter, Theodor Horstkötter, bei der Urteilsverkündung.