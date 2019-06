Unfall in Forst

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Kleintransporter in Forst (Spree-Neiße) gestorben. Er erlag noch im Rettungswagen seinen schweren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte.



Laut Polizei hatte der Kleintransporterfahrer vermutlich beim Abbiegen den nahenden Motorradfahrer übersehen. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag.