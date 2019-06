Schwerer Schaden nach Großbrand in Einkaufszentrum

Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen: In Strausberg ist am Samstagabend das "Handelscentrum", das größte Einkaufszentrum des Ortes, in Brand geraten und teilweise zerstört worden. Die Feuerwehr hat den Großbrand nach langem Einsatz gelöscht.