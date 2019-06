Am 18. Juli könnte am Oder-Havel-Kanal entschärft werden

Am 18. Juli könnten am Oder-Havel-Kanal zwei Bomben entschärft werden, die dort am Treidelweg vermutet werden. Wie die Stadt Oranienburg am Donnerstag mitteilte, wird für den 17. Juli das Untersuchungsergebnis erwartet. Geprüft wird, ob es sich um zwei Bomben handelt - vermutlich 500-kg-Bomben amerikanischer Bauart. Sollte das der Fall sein, würde am nächsten Tag entschärft. [oranienburg.de]