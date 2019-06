Onlinespielsüchtig - oder einfach nur gern mal am Daddeln? Diese Frage dürften sich Betroffene oder Angehörige, zum Beispiel Eltern von exzessiv am Computer spielenden Kindern, jetzt öfter stellen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat auf ihrer Konferenz Ende Mai in Genf das massive Spielen offiziell in ihren neuen Krankheitskatalog aufgenommen. Unter der ICD-Nummer 6C51 findet sich der Eintrag "Gaming disorder". Ab 2022 ist zu vieles Zocken dann offiziell eine Krankheit.



Doch was ist zu viel? Die Diagnose sei auch für Ärzte nicht ganz einfach, erklärt Anna Freiesleben von der Fachstelle für Suchtprävention Berlin. Von der WHO gebe es aber jetzt recht konkrete Kriterien, die für einen Verdacht auf Onlinespielsucht sprechen würden. "Ein gut erkennbares Kriterium können Nervosität und Schlaflosigkeit bei Entzug des Spielers sein", so die Suchtexpertin gegenüber rbb|24. Ebenso sprächen für einen Verdacht erfolglose Versuche die Spielzeit zu kontrollieren, ein Interessenverlust an anderen Aktivitäten und wenn der Suchtgefährdete über das Ausmaß der Spielzeit täuschen würde.