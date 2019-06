In Potsdams Planetarium leuchten derzeit keine Sterne

Das Planetarium in Potsdam hat wegen einer massiven technischen Störung seine Vorführungen zunächst abgesagt. Nach Planetariumsangaben sind mehrere Beamer defekt, wodurch keine 360 Grad Projektionen mehr möglich sind. Einzelne Shows könnten aber durchgeführt werden, hieß es.

Hintergrund ist die massive Hitze der letzten Tage, denn das Planetarium befindet sich in einem Dachgeschoss und hat keine Klimaanlage. In heißen Sommermonaten steige die Temperatur im Kuppelsaal oft über 30 Grad und führe immer wieder zu massiven Ausfällen der Beamer und anderer Hardware, so das Urania-Planetarium.

Wie lange der Ausfall dauern wird, ist laut Planetarium noch unklar. Wie die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" am Donnerstag berichteten, soll in der kommenden Woche soll ein Zeiss-Techniker kommen. Die Technik ist zudem veraltet, einer der analogen Projektoren sei bereits 40 Jahre alt, schreibt die PNN. Auch die Beamer sollen ersetzt werden, hatte das Planetarium bereits im Frühling gefordert.