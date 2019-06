In den meisten Fällen soll es sich um Hautausschläge handeln, die möglicherweise auf den Einsatz von Chemikalien gegen den Eichenprozessionsspinner zurückzuführen sind. Diese sollen am Donnerstag auf Bäumen des Geländes eingesetzt worden sein. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Auf dem Wasserspielplatz "Plansche" im Berliner Plänterwald haben sich in den vergangenen Tagen mindestens 31 Kinder verletzt. Das teilte die Berliner Polizei rbb|24 am Montagvormittag mit.

Wegen des Befalls mit dem allergieauslösenden Schädling war der Wasserspielplatz zunächst am Donnerstag gesperrt worden. Anschließend beauftragte das Bezirksamt Treptow-Köpenick eine Firma, die den Schädling beseitigen sollte. Möglicherweise wurden dabei Chemikalien eingesetzt, die bei Kontakt zu Hautausschlägen führten.

Wegen der Häufung der Fälle hatte die Polizei die Senatsverwaltung für Gesundheit informiert, die am Sonntagabend über Twitter auf mögliche Hautausschläge nach dem Besuch des Wasserspielplatzes hinwies. Betroffene sollen sich ärztlich untersuchen lassen.

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick konnte am Montagvormittag zunächst keine Angaben über die Umstände machen. Der Fall werde aktuell geprüft, sagte eine Pressesprecherin rbb|24 auf Anfrage. Welche Maßnahmen beim Einsatz gegen die Nester des Eichenprozessionsspinners üblich sind, konnte die Sprecherin nicht beantworten. Die Plansche ist weiter gesperrt.

Der Eichenprozessionsspinner gefährdet nicht nur Bäume, sondern auch Menschen. Die Raupen haben ab einem gewissen Entwicklungsstadium giftige Brennhaare, die sich lösen, in der Luft herumschwirren und bei Mensch und Tier gesundheitliche Folgen haben können. Die Brennhaare bewusst zu berühren, versehentlich durch die Luft mit ihnen in Kontakt zu kommen oder gar einzuatmen, kann Hautirritationen, Augenreizungen, Fieber, Schwindel und in Einzelfällen schlimmstenfalls einen allergischen Schock zur Folge haben.