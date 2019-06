Der Chef des Hauses Hohenzollern hat einen Prozess um die Burg Rheinfels verloren. "Die Klage wird abgewiesen", sagte der Vorsitzende Richter Christian Stumm am Dienstag im Landgericht Koblenz. Georg Friedrich Prinz von Preußen hatte den einstigen Familienbesitz hoch über St. Goar am Rhein zurückgefordert.



Bereits in der mündlichen Verhandlung im Mai, zu der der in Potsdam lebenden Ururenkel des letzten deutschen Kaisers nicht persönlich kam, bezweifelte das Landgericht seinen Besitzanspruch.